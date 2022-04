"Uomini e Donne Vip", alla conduzione non ci sarà Maria De Filippi: i nomi dei possibili tronisti

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Credo che questi tipi di programma sono cucini su misura per Maria De Filippi e, come capitato soprattutto con "Amici Celebrities", un "Uomini e Donne" senza la moglie di Maurizio Costanzo può essere un flop già in partenza. Ma bisognerà vedere come verrà studiato il format e se ci saranno dei cambiamenti.