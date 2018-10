Uomini e Donne, video hard di un corteggiatore sarebbe finito online su un sito gay

La famosa trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, che è trasmessa sulla rete Mediaset, Canale 5, è stata travolta da un nuovo eclatante scandalo. Questa volta lo scandalo è a luci rosse, perché su un popolare sito gay per adulti, è uscito un video hard ed equivoco di un corteggiatore di questa nuova edizione 2018.

Il video hard riguarda uno dei contendenti che in queste settimane stanno corteggiando Teresa e Mara, le due nuove impulsive troniste che cercano di trovare la loro dolce metà. L’identità del corteggiatore, protagonista del video a luci rosse, tuttavia, non è stata svelata da nessun sito internet, anche se nel filmato che è stato pubblicato su un sito a luci rosse gay, si può vedere il corteggiatore di Uomini e Donne che si mette alla prova in uno spettacolo provocante e spinto, aiutandosi anche con una successione di oggetti che ci sono all’interno della stanza dove registra il fatidico video.

La persona in primo piano del filmato sarebbe ormai indubbiamente uno dei corteggiatori di Uomini e Donne di questa edizione. La dimostrazione evidente di chi è, sono una sequela di dettagli fisici, che sarebbero, in effetti, caratteristici.

Il ragazzo in questione in queste settimane era partecipante nella platea di corteggiatori del programma televisivo pomeridiano di Maria De Filippi, anche se al momento sembra che non ci sia più perché respinto da una delle troniste. Il corteggiatore in questione, avrebbe già avviato delle azioni legali per fare in maniera che il filmato hard sia eliminato al più presto da questo sito internet gay per adulti.

Il video intimo, infatti, non può essere propagato in pubblico poiché non ci sarebbe la concessione da parte della persona coinvolta, che invece si sta dando da fare affinché al più presto svanisca dal web il video hard. Questo è l’ultimo scandalo che sta travolgendo Maria De Filippi e la sua travolgente trasmissione televisiva Uomini & Donne. Vedremo come si evolverà la vicenda nelle prossime settimane.