Uomini e Donne, Valeria e Matteo dopo la scelta: "la nostra prima notte insieme"

Matteo Ranieri è uno dei tronisti di questa stagione di Uomini e Donne, programma pomeridiano di Canale 5. Il bel genovese, era stato lo scorso anno la scelta della tronista Sophie Codegoni, con cui però, una volta usciti, le cose non erano andate bene.

Il ragazzo era stato richiamato da Maria che gli aveva offerta la poltrona da tronista. Il suo percorso è stato caratterizzato da alti e bassi, tante le ragazze conosciute che dopo un pò aveva sempre scartato.

Nella puntata di ieri, abbiamo assistito alla sua scelta. Il ragazzo tra Federica e Valeria ha scelto quest’ultima. Federica, corteggiatrice con la quale aveva passato più tempo ha affermato di essersi sentita presa in giro. Il genovese l’aveva eliminata e poi l’aveva riportata in studio ed infatti in moltissimi pensavano che la scelta sarebbe stata proprio lei.

Valeria, è scesa per Matteo da pochissimo ma i due già si erano scambiati un bacio. Tra lo stupore la scelta di Matteo è stata proprio Valeria che ha accettato di uscire dal programma con lui.

La neo coppia al settimanale del dating show h rivelato: “La nostra intesa non solo si è concretizzata, ma per me è addirittura triplicata: il bello è che è avvenuto tutto in maniera talmente spontanea che entrambi abbiamo provato la sensazione di conoscerci da tanto tempo, e ci faceva strano. Rimasti soli, le ho dovuto ripetere dell’importanza dell’ultimo bacio in esterna, e poi mi ha fatto anche un dolcissimo interrogatorio: mi ha chiesto cosa avessi sentito la prima volta che l’avevo vista, la prima volta che ci siamo baciati e se l’avevo pensata nei giorni in cui non ci siamo visti. Ci siamo raccontati quelle cose che non ci eravamo mai detti davanti alle telecamere. Ho cucinato io per Valeria e lei ha rifatto il letto (ridono all’unisono, ndr). La prima notte insieme è stata bellissima, romantica e dolce. Non vedevamo l’ora di vivere questi momenti: dormire abbracciati, risvegliarci insieme, viverci”.

A quanto dicono i due sarebbero molto presi. Affermano che la loro intesa è cresciuta e tra loro è tutto molto spontaneo. Matteo ha detto di aver spiegato a Valeria l’importanza e le sensazioni del loro ultimo bacio. Rimasti soli, hanno detto di essersi raccontati ciò che non si erano mai detti davanti alle telecamere. La loro prima notte dicono stia stata bellissima e molto romantica.