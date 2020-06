Uomini e Donne, Valentina Autiero rivela di voler uscire con Sirius: "Mi ha colpita sin da subito"

Nicola Vivarelli, conosciuto con lo pseudonimo di Sirius, ha immediatamente conquistato il pubblico di “Uomini e Donne“, trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Il ragazzo infatti è al centro delle critiche per aver deciso di corteggiare Gemma Galgani di 44 anni più grande di lui.

Tuttavia, almeno fino a questo momento, la conoscenza con la dama di Torino sta andando meglio del previsto. Intanto però Sirius sembra aver attirato l’attenzione di Valentina Autiero, un’altra dama presente nel parterre femminile. Negli studi ha infatti dichiarato senza problemi di voler uscire con lui, ma nonostante questo sembra che il ragazzo non abbia nessun interesse per lei.

Le parole di Valentina Autiero

Nell’ultimo numero del magazine di “Uomini e Donne” Valentina Autiero ha deciso di rilasciare una intervista. La dama ammette senza problemi di essere rimasta molto colpita da Sirius fino dal primo incontro e proprio per questo motivo dichiara che uscirebbe ben volentieri con lui.

È rimasta molto colpita dal suo modo di rispondere e di gestire questa situazione, per come si è comportato Sirius dopo le offese ricevute quando ha deciso di corteggiare Gemma Galgani. Non nasconde che, almeno inizialmente, pensava che volesse corteggiare Gemma solamente per avere un po’ di notorietà, ma con il tempo ha scoperto una bella persona.

Rivela di non avere nessun problema con la sua età, poiché lo ritiene molto maturo rispetto ai ragazzi della sua generazione: “Io ho frequentato uomini della mia età e più grandi che si sono dimostrati molto infantili, quindi dipende molto dalla persona che si ha davanti, e proprio per questo sarei curiosa di uscire con Nicola, che tra l’altro quando si è mostrato con la divisa mi ha colpita subito, come ho palesemente sottolineato”.

Ad oggi Sirius pare essere poco incline a conoscere Valentina Autiero, ma non si possono nascondere dei colpi di scena nelle prossime settimane.