Uomini e Donne, Valentina attacca Gemma: "A lei piacciono subito tutti"

Nella puntata di oggi 25 novembre a “Uomini e Donne” si è parlato a lungo dell’incontro tra Gemma Galgani e il cavaliere Maurizio, appena arrivato in trasmissione. Vicino a Gemma si è seduta Valentina, anche lei uscita con lui e anche la sera stessa rivela di aver in previsione una serata con Maurizio.

Quando entra il cavaliere, Tina lo investe con molte domande per capire cosa sta provando per la dama di Torino. L’opinionista lo mette in guardia dicendogli che Gemma è molto presa da lui e sarebbe curiosa di capire, invece, cosa pensa lui della Galgani. A questo punto prende la parola Valentina e fa una precisazione che infastidisce molto la dama torinese: “A Gemma piacciono tutti subito“.

Uomini e Donne, Valentina e Gemma hanno un forte scontro

Tina prende la palla al balzo e sostiene a gran voce le parole di Valentina. La Galgani si volta verso di lei e in maniera irritata le chiede: “Come ti permetti di dire una cosa del genere su di me“. Ma la ragazza non demorde e continua a stare sulle sue convinzioni, sostenendo che non appena si presenti un uomo per lei, Gemma perda la testa.

A troncare il discorso ci pensa Maurizio che, infastidito da questa bagarre, chiede alle due donne che ha di fronte di smettere la discussione. Gemma allora si rivolge anche a lui in modo stizzito, innervosita dalla richiesta del cavaliere. Alla fine Maurizio conferma di voler uscire anche con Valentina e di voler passare con lei la serata e l’intera giornata successiva.

Gemma non prende bene questa notizia, ma sembra essere rassicurata dal fatto che Maurizio abbia confermato il fatto che la dama gli piaccia molto anche fisicamente, oltre all’attrazione mentale che c’è tra loro. Infatti il cavaliere conferma che tra loro c’è molto dialogo su svariati argomenti. Alla fine comunque sceglie di ballare con Valentina.