Uomini e Donne, Ursula e Sossio raccontano come hanno scoperto di aspettare un bambino

Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono felici più che mai mentre annunciano al pubblico di Uomini e Donne di aspettare un bimbo. La notizia ha allietato e commosso i fan della coppia che, dopo molti alti e bassi, ha finalmente trovato la serenità cercata per molto tempo.

Sossio e Ursula hanno partecipato anche a “Temptation Island” e per loro quella è stata una prova devastante: sono usciti divisi dalla trasmissione e sembravano destinati a dirsi addio per sempre. Il loro rientro al trono over, però, ha fatto capire che non potevano stare lontani, fino a giungere a questa bellissima notizia.

Durante la trasmissione, fanno la loro entrata in studio mano nella mano, e vengono accolti con molto calore sia dal pubblico che dagli opinionisti. Ad un certo punto, viene mandata in onda l’ecografia che annuncia la lieta novella: Ursula è incinta e tutte e due, avendo lui 2 figli maschi e lei 3, sperano che sia una femmina. Molto emozionati, rivelano come hanno scoperto di aspettare un bimbo.

Ecco come Ursula ha scoperto di essere incinta

Sossio racconta che il giorno di S. Valentino ha lasciato alla sua amata un test di gravidanza: “Ci provavamo da un po’, così le ho nascosto un test di gravidanza dentro ad una scatola di cioccolatini e le ho detto di farlo, perché era il 14 febbraio, ovvero un anno esatto dopo il nostro primo incontro. Sono quindi andato agli allenamenti e le ho detto che quando sarei tornato avrei saputo il responso. Lei mi ha chiamato fingendo di non conoscere le istruzioni e dicendomi che lo avremmo fatto più tardi insieme”.

Ursula ha così scoperto di essere incinta, ma non ha voluto dirlo a nessuno e così ha aspettato 3 ore tenendosi tutto dentro: voleva che il primo a saperlo fosse proprio Sossio. Così, quando Aruta ha fatto ritorno, ha scoperto la bella notizia che lo ha emozionato all’inverosimile: “Ho tenuto il segreto per me per tre ore, gli ho scritto una lettera e gliel’ho messa sul cuscino. Quindi l’ho invitato in camera da letto e l’abbiamo letta insieme. In finale diceva: ‘Questo San Valentino sarà speciale perché lo stiamo festeggiando in tre‘”.

La redazione omaggia la coppia con una scatolina, Ursula la apre e rivela il contenuto: la camicina della fortuna che, secondo la tradizione, il nascituro dovrà indossare il giorno della propria nascita e sulla quale è stata stampata la scritta: “La redazione lo sa“, una frase ripetuta spesso da Sossio durante il suo percorso a Uomini e Donne. Questo regalo emoziona moltissimo sia Sossio che Ursula che non riescono a trattenere le lacrime. Maria allora li fa ballare sulle note di “Prima di ogni cosa“, la canzone che Fedez ha dedicato a suo figlio, scelta da Sossio.