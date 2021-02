Uomini e Donne, un’ex protagonista passa alle vie legali: scatta la diffida per il programma

I telespettatori di “Uomini e Donne” spesso sono abituati ad assistere a situazioni tese e a scontri accesi tra i vari cavalieri e dame, ma questa volta sembra proprio che si sia passato il limite. Questo almeno è quello che pensa Aurora Tropea dopo che è stata vittima di pesanti insinuazioni da parte di Giancarlo.

Il cavaliere, infatti, avrebbe insinuato – senza portare alcuna prova – che la Tropea durante la loro frequentazione, gli avrebbe inviato dei video “piccanti” sul cellulare. Video che non sono stati mostrati e che lui stesso ha negato di aver mai ricevuto, porgendo anche le sue scuse sia alla dama che alla madre di lei.

Aurora Tropea diffida “Uomini e Donne”

Questo non è bastato per redimerlo di suoi peccati, sia agli occhi di Aurora che a quelli del web, dove è scoppiata un’aspra polemica per come sono state gestite le cose e per non aver ritenuto necessario interrompere questo spettacolo indecoroso. La pensa così anche Selvaggia Lucarelli che nei giorni scorsi ha definito questo momento, una “Scena diseducativa e profondamente sbagliata“, paragonando la conduttrice Maria De Filippi a Ponzio Pilato.

Dagospia avrebbe annunciato l’intenzione di Aurora di diffidare il programma e lo stesso Giancarlo, così come riportato sul settimanale “Più Donna“, dove si legge l’intenzione della Tropea di procedere per vie legali: “Sotto accusa Tina Cipollari che lo aizzava a tirare fuori i filmati assieme a Gianni Sperti, mentre Maria de Filippi non ha fatto nulla per fermarli – la vittima ha diffidato il programma. Secondo Più Donna, infatti, la diretta interessata avrebbe deciso di muoversi legalmente contro la trasmissione e Giancarlo“.

Quello che doveva essere un semplice confronto – anche dai toni accesi come ormai da anni succede nel programma – per la fine di una conoscenza, ha assunto aspetti seri e delicati, tanto che si sta parlando anche di revenge porn, il reato che consiste nel diffondere video o foto inviati privatamente e poi resi pubblici per danneggiare la vittima. Alla luce di questi fatti, nelle prossime registrazioni di “Uomini e Donne” potrebbe essere richiesto di non nominare più Aurora in trasmissione.