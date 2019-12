Uomini e Donne: una notizia clamorosa vede coinvolti Lorenzo Riccardi e Giulia D’Urso

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Nell'ambiente di "Uomini e Donne" tutti si conoscono e tutti bene o male sono intrecciati da legami di amicizia o flirt passati. Non c'è nulla di anomalo nel trascorso che hanno condiviso Lorenzo e Giulia, d'altronde erano, come lo sono oggi, due ragazzi giovani e liberi. Lui infatti non era ancora fidanzato con Claudia e lei non era ancora approdata alla corte di Giulio