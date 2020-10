Uomini e Donne, tutto lo studio contro Daniel: "Cafone e falso"

La puntata di “Uomini e Donne” parte con la storia tra Daniel e Cristina. Le cose non sono andate per niente bene e a parlare inizia la dama che fa sapere che alla fine della scorsa puntata Daniel avrebbe dovuto accompagnarla a Milano in macchina. Invece, dopo che Cristina lo ha aspettato per ore, chiamandolo viene a sapere che Daniel era già partito e le aveva dato buca.

Ad un certo punto Sophie la tronista interviene a gamba tesa contro Daniel dicendogli: “Sei un cafone, però“, dopo che lui ha apostrofato Cristina dicendole “parla italiano” non essendo d’accordo con quello che diceva, e con lei tutto il parterre femminile. Poi Cristina continua a raccontare che al cavaliere da fastidio il fatto che Cristina abbia una figlia e un nipote, lui invece nega: “Tu hai fatto una scuola di teatro, non mi sei piaciuta dal primo giorno che sei entrata“.

Cristina si alza e si torna a sedere, parte l’invettiva di Tina contro di lui che lo accusa di essere un malfattore interessato solo al fatto che la dama era benestante. Da qui parte una reciproca bagarre Daniel e Cristina senza esclusione di colpi e inizia una recriminazione e un rinfacciare ogni minimo particolare.

Tutto lo studio di “Uomini e Donne” contro Daniel

Gianni Sperti dice la sua e non si capacita di come si possa ancora ascoltare una persona come Daniel che ha finto fin dall’inizio. Tutto lo studio si accanisce contro di lui, tanto che Armando esplode dicendo che: “Questo è da prendere a schiaffi, perché non ci sono parole“, mentre gli fa eco Sperti precisando: “Certo che ci sono parole, è un uomo di m*rda“.

Alla fine Daniel esce dallo studio tra fischi e commenti di disapprovazione. Appena fuori Cristina riprende la parola e chiede a Maria De Filippi di poter raccontare la fine della serata, ma la conduttrice con molto tatto le chiede: “Ma ne vale la pena?” e la dama conviene con lei di no. E la parentesi Daniel si chiude qui.