Uomini e donne trono over, Gemma incontra Giorgio e scatena la gelosia di Rocco: il botta e risposta con Barbara

Una puntata davvero scoppiettante e ricca di avvenimenti quella di martedì 5 marzo del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono over“, dove a tener banco dopo il triangolo formato David, Ida e Cristina , è stata la dama torinese Gemma Galgani che ha incontrato dopo due settimane di messaggi e telefonate nuovamente Giorgio.

In molti ricorderanno che il loro primo incontro non fu proprio dei migliori, perché la dama torinese si era rifugiato dietro le quinte dopo l’ennesimo litigio con Rocco Fredella. Gemma quindi è chiamata a commentare e raccontare com’èandata con Giorgio, ma la dama dama mette in evidenza tutte le problematiche vissute.

Gemma contro Barbara

Tirando le file di questa brevissima frequentazione, la dama oppone a Giorgio la totale mancanza di tempo per lei, poco tempo per potersi conoscere a causa dei continui impegni del cavaliere. Inutile dire che durante la conversazione tra Giorgio e Gemma, s’introduce prepotentemente anche Rocco Fredella, che come annunciato nella scorsa puntata del dating show ha in serbo una meravigliosa sorpresa per Gemma.

Nel corso della conversazione tra Giorgio e Gemma, si viene a scoprire che il cavaliere ha 49 anni, cosa che ha sottolineato con livore anche Rocco. Da qui l’intervento dell’acerrima nemica di Gemma, Barbara De Santi che ha puntualizzato sull’età reale e quella dimostrata di Fredella. Da qui un botta e risposta senza fine tra le due dame.

Gemma non ne può più di queste continue intromissioni di Barbara tanto he esasperata le dice: “Barbara hai rotto. Sei priva di sensibilità. Entri a gamba tesa nelle vicende degli altri come hai fatto prima con Ida. Devi dire sempre la tua penalizzando gli altri. Inizia a vederti“. Parole che si aggiungono a quelle rivolte a Barbara da Rocco che le ha detto: “Tu sei una gallina. Se ti avessi telefonato saresti uscita con me“.

La De Santi si sa non se ne tiene una e stizzita risponde: “Tu un cappone“, mentre a Gemma: “ti piace Giorgio solo per il nome?!”Giorgio” – quindi ha aggiunto – “Hai detto che hai speso 4 anni per migliorare il tuo carattere, tempo speso male“.