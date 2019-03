Uomini e Donne Trono Over, Gemma e Rocco ancora a confronto: il grido d’amore del cavaliere

Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, si è tornati a parlare dell’altalenante rapporto tra i protagonisti indiscussi del programma, cioè la dama torinese Gemma Galgani ed il cavaliere Rocco Fredella, che sembrano gridare le loro ragioni ma non capirsi mai.

Fredella chiede a gran voce alla dama qualcosa in più da una relazione che ormai va avanti da mesi ma che non riesce ad evolversi. Ecco perché il cavaliere lancia ul suo accorato “grido d’amore” che però trova una risposta agghicciante da parte di Gemma, che invece si trincera dietro alla necessità di una doverosa attesa, insomma la troppa fretta non è per lei mai una cosa buona.

Il confronto tra Rocco e Gemma

Il momento dedicato a Gemma e Rocco nel corso della puntata di mercoledì 27 febbraio si è aperto con Maria De Filippi che chiedeva alla dama un commento sul ballo tra Fredella e un’altra dama, Daniela, con la quale Gemma non ritiene avere alcun punto in comune, a cominciare dall’età perché la Galgani ha 69 anni mentre Daniela 53 anni.

Daniela tiene a dire che Rocco ha scelto lei non certo per l’età, rivelando anche nel corso di alcune telefonate le avrebbe rivelato che in passato era molto preso da Gemma. Un idillio quello tra Daniela e Rocco che però è durato solo 3 giorni consecutivi, perché poi c’è stata una battuta d’arresto da parte del cavaliere che lamentava nella nuova dama una mancanza di reale interesse nei suoi confronti.

Ma arriva il colpo di scena, perché Rocco ha quindi chiuso con Daniele, dichiarando alla redazione del programma di essere ancora interessato a Gemma. Rocco ritorna quindi in studio per avere un nuovo confronto con la dama. Il cavaliere esordisce dicendo che “l’unico che pensiero che ho è lei” rivolgendosi a Gemma.

Rocco non riesce ancora a digerire il fatto che Gemma lo abbia fatto dormire in albergo non accogliendolo in casa sua. Maria De Filippi chiede quindi a Gemma se è veramente attratta da Rocco, domanda a cui la dama risponde: “Ho sempre detto che da parte di Rocco manca quel sentimento, quel coinvolgimento di cui ho bisogno“.

La dama sottolinea il fatto di essere una persona sentimentale e chiede soltanto di avere continuità e sicurezza, poi chiosando la torinese dice: “tu sei uno che sparisce“. Rocco replica dicendo che se fa così è perché sente che Gemma non è realmente interessata. Insomma i tempi di Gemma non sono quelli di Rocco, ma riusciranno i due a trovare un’intesa?

Gemma annuncia che la mancanza di intimità con Rocco durerà ancora, ma i due sembrano non capirsi sul significato di attrazione. Gemma intende attrazione di sentimenti, Rocco quella fisica. Poi il fuori programma, cioè il fatto che Rocco cerca di baciare Gemma, ma la dama continua a dire che dei baci fatti così in modo così plateale non sono spontanei, insomma nulla a che vedere con il romanticismo che lei tanto sogna.