"Uomini e Donne" trono over, forti accuse contro Nicole: la segnalazione di un ex cavaliere

Nicole Vinti è da poco arrivata a “Uomini e Donne” e già deve rispondere a delle gravi accuse che le sono state rivolte da un ex volto del programma. Il cavaliere in questione è Alfonso Barone, seduto nel parterre maschile qualche tempo fa: vediamo cosa ha dichiarato in esclusiva al sito “Isa e Chia“.

Con una lettera ha fatto sapere di avere delle informazioni che metterebbero in dubbio la buona fede di Nicole, attualmente impegnata nella conoscenza di due cavalieri, Claudio e Armando Incarnato. Con quest’ultimo la dama avrebbe già avuto un forte scontro per aver negato baci appassionati con lui, fatto che si va ad aggiungere a queste nuove segnalazioni. Ma torniamo a parlare di Alfonso e di ciò che ha voluto rivelare.

Uomini e Donne, la segnalazione su Nicole Vinti

In pratica Barone ha raccontato di aver conosciuto Nicole tramite Instagram e di aver chattato con lei per molto tempo, fino ad arrivare ad avere lunghe telefonate e prendere la decisione di incontrarsi, dopo aver vissuto “fortissime emozioni“. La Vinti, però, dopo le feste natalizie gli avrebbe confessato di voler partecipare al dating show di Maria De Filippi, cosa che Alfonso le avrebbe sconsigliato fortemente, ritenendo che Nicole non avesse un carattere adatto alle dinamiche del programma.

Nicole, non ascoltandolo, decide di iniziare la sua avventura su Canale 5 e Alfonso si mette in disparte con la promessa che, se ancora fosse stato single, l’avrebbe aspettata semmai avesse deciso di uscire dal programma: “Lei in maniera reiterata mi ha invitato a restare con lei, promettendomi che sarebbe andata in trasmissione solo per una puntata, così da incrementare anche il suo lavoro, la sua clientela e il cachet per essere chiamata a fare corsi di formazione relativi alla sua attività d’impresa”. Inoltre rivela che Nicole dopo la registrazione del 4 gennaio, gli avrebbe inviato un video – ancora in suo possesso – chiedendogli di raggiungerla in albergo dopo la fine della registrazione.

Alfonso non accetta l’invito, ma i due si vedono – stando a ciò che racconta l’uomo – il 9, 10 e 11 gennaio. Sostiene di avere anche le foto scattate in hotel come prova di questi incontri; non è tutto, infatti Nicole – sempre secondo le parole di Alfonso – lo avrebbe invitato più volte a cena a casa di amici. In pratica, i loro rapporti non si sarebbero mai interrotti tanto che la dama arriva a fargli una richiesta: “In maniera molto insistente ha proseguito ad invitandomi a corteggiarla nel programma perché non c’erano uomini adatti a lei e perché diceva di volere solo me, sentendo di essere ormai molto presa”.

Alfonso non ha voluto ritornare nel programma e così Nicole è sparita dalla sua vita. Ora ha deciso di vuotare il sacco per “Far capire che esistono donne, non solo uomini, che si comportano con tanta leggerezza, in modo preordinato per i loro scopi”.