Uomini e Donne Trono Over, Barbara De Santi attacca Gemma Galgani: "Ma che esempio vuoi dare?"

E’ appena termina l’ultima puntata del 4 marzo del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono over“, dove come sempre non sono mancati i colpi di scena e i botta e risposta al vetriolo tra i protagonisti del programma, che nel corso della scorsa puntata ha registrato forse uno dei suoi momenti più trash con un faccia a faccia senza precedenti tra Gemma Galgani e Gian Battista.

La nuova puntata dedicata al Trono over si è aperta come di consueto con un rvm riepilogativo della puntata precedente, ma anche del dietro le quinte dopo la fine del programma della dama torinese Gemma Galgani, sempre più in crisi con Rocco, che sembra non capirla e che vuole dalla dama qualcosa di più.

Il botta e risposta tra Barbara De Santi e Gemma Galgani

Tina Cipollari ha ideato una nuova baby-Gems – una sorta di bambolotto con le sembianze di Gemma – per canzonare ancora una volta la dama torinese sempre indecisa sui suoi amori, ma che stavolta riceve un duro attacco dalla dama del parterre femminile Barbara De Santi, che nei giorni scorsi l’aveva aspramente criticata sui social per certe immagini che sono state trasmesse durante il programma e che ritraevano Gemma e Rocco mentre si scambiavano un bacio.

Immagini inopportune – secondo Barbara – che ritiene siano al limite della decenza, dicendo alla Galgani: “tu dici di voler essere un esempio per tutte le donne, ma ti pare che una donna della tua età sia questo l’esempio che vuole dare?“. Insomma per Barbara non ci sono dubbi sul fatto che c’è un momento per tutto e sicuramente certe intimità non vanno fatte non solo in favore di intimità ma anche in pubblico.

Al riguardo Gemma assume una posizione diametralmente opposta, tanto da rivendicare il fatto che lei è vera, sincera e trasparente sempre e che non ha vergogna a baciare davanti a tutti, in tal senso le sue parole: “Una donna della mia età può avere ancora delle speranze“. Insomma come al solito ogni occasione buona per aggredire e attaccare la dama, che ha ricevuto una bella sorpresa da Rocco Fredella.