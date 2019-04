Uomini e Donne Trono Over, Armando svela una segnalazione su Michele: "Ha chiesto foto ad una 24enne"

L’ultima puntata del popolare dating show di Canale 5 “Uomini e donne Trono over” – in onda lunedì 29 aprile – è stata ricca di eventi e clamorosi colpi di scena, tra il presunto complotto ordito dai cameraman ai danni dell’opinionista Tina Cipollari, il nuovo spasimante della dama Gemma Galgani e l’accesa lite tra Armando e Michele.

Michele viene chiamato in causa da Maria De Filippi dopo le incursioni di Armando nella discussione con la dama Simona. Il cavaliere pugliese sembra non essere ciò che appare in tv; i suoi modi nella realtà non sono proprio quelli che si vedono in tv, tanto che il cavaliere avrebbe mandato un messaggio a Simona alquanto volgare dopo la puntata del 26 aprile scorso.

Nuovo scontro tra Armando e Michele

Accuse pesanti che suscitano l’immediata reazione del cavaliere con la barba da hipster, che ha replicato seccamente: “La volgarità non mi appartiene“. Per Simona le cose però sembrano essere andate diversamente, tanto che la dama ha dichiarato: “Avevi detto che finita la serata avremmo potuto avere un rapporto intimo, ma l’hai detto in maniera volgare!“.

Il cavaliere pugliese rilancia dicendo che la dama avrebbe detto pure delle altre cose, che per educazione non ha voluto rivelare. Ad intromettersi in questo imbarazzante botta e risposta è stato Armando, che ha svelato di aver ricevuto una segnalazione che riguarda Michele, in particolar modo ha dichiarato di aver ricevuto un audiomessaggio di Michele con una giovane 24enne.

Ma Armando chiosando ha detto: “Il signore qua ha chiesto foto a questa ragazza! Un uomo di 53 anni che si permette di fare delle avances ad una ragazza di 24 anni in piena notte, si deve solo vergognare” – quindi ha aggiunto – “Ma che uomo sei?“. A confermare il contenuto dell’audio messaggio è stato Gianni Sperti, che ha puntato il dito contro Michele, chiedendo spiegazioni riguardo al fatto che lui stesse corteggiando un’altra persona esterna al programma.

E’ risaputo infatti che dame e cavalieri possono corteggiare solo le persone presenti che fanno parte del cast nel periodo in cui rimangono nel programma. I toni si sono fatti sempre più alti e minacciosi, tanto che i due cavalieri sono arrivati quasi alle mani; solo il repentivo intervento di Riccardo Guarnieri, che si parato davanti a Michele, ha scongiurato il peggio.

Nell’escalation di offese ed insulti, Barbara De Santi, reduce a sua volta da una violenta lite con la dama Simona Bosio, ha voluto dire la sua, ricordando che anche lei ha avuto diverse segnalazioni su Armando, ma che non le ha mai portate in trasmissione.