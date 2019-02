Uomini e Donne trono over, Angela Iorio corteggiata da Beniamino: "Posso darti tutto quello che vuoi"

Angela Iorio è sicuramente una delle dame più criticate di questa edizione di Uomini e Donne. La napoletana infatti ha ricevuto numerosi attacchi da Tina Cipollari e Gianni Sperti, poiché i due opinionisti l’accusano che cerca in un uomo ricco che le possa permettere quello che non riesce a fare da sola, come crociere o altri suoi sfizi.

Per questo motivo, Angela Iorio avrebbe rifiutato più volte la conoscenza di alcuni cavalieri. Nella puntata registrata del 30 gennaio però negli studi Canale 5 è entrato Beniamino, un uomo di 72 anni che vorrebbe conoscerla a tutti i costi. Il cavaliere gli ha rivelato di essere un ex impreditore e che potrebbe esaudire tutti i suoi desideri.

Lo sfogo di Angela Iorio e la corte di Beniamino

Prima di tutto, la dama ha chiesto alla redazione di “Uomini e Donne” di poter parlare liberamente senza l’interruzione in studio. Così lo staff di Maria De Filippi ha accettato la sua richiesta, dandogli un confessionale dove poteva sfogarsi. Angela Iorio, in questa circostanza, conferma di voler un cavaliere che gli possa donare “la tranquillità economica” ma di sentirsi anche molto offesa per le parole di Gianni Sperti e Tina Cipollari in queste settimane.

Successivamente Beniamino, seduto al centro dinanzi ad Angela Iorio, ha voluto parlare prima di tutto della sua carriera lavorativa: “Vengo da niente perché io sono abbruzzese, sono venuto a Roma nel ’60 con una valigetta di cartone. Ho lavorato sodo fino a 30 anni, e a quest’età ho aperto un’impresa di costruzioni e l’ho avuto fino a 55. Volevo svoltare nella vita e ci sono riuscito”

In seguito, rivela il suo desiderio di conoscere la dama napoletana: “Voglio conoscerti perché sei una bella donna, sei decisa di quello che vuoi. Infatti io sto qua per darti tutto quello che vuoi”. Gli occhi di Angela Iorio brillano immediatamente, mentre Tina Cipollari e Gianni Sperti ci scherzano sopra.