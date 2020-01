Uomini e Donne trono classico, Maria fa uno scherzo a Tina: "Sta per entrare Gemma"

La puntata del 20 gennaio del trono classico di “Uomini e Donne” ha visto la messa in onda della scelta del tronista Giulio Raselli. Dopo un percorso durato cinque mesi, Giulio ha scelto Giulia D’Urso, preferendola a Giovanna Abate e quest’ultima è andata via non senza aver dato vita ad un’intensa polemica con il tronista stesso.

Prima della scelta però, in apertura di puntata è andato in onda uno scherzo, un momento davvero goliardico e divertente, che ha visto come protagoniste Tina Cipollari e indirettamente Gemma Galgani. Andando con ordine, Maria ha informato Tina che ci sarebbe stata la scelta di Giulio e il pubblico ha applaudito con veemenza, a quel punto la vamp, con il suo simpatico modo di fare, li ha invitati a smettere.

Ha poi aggiunto: “Maria io oggi mi sento come una gallina pizzicata. Con la diretta non so se posso uscire, se mi posso muovere, allora sto qui buona e tranquilla. Non mi sento libera“. Maria allora l’ha spinta a sposare quel tipo di comportamento e a non dire parolacce, la Cipollari ha replicato: “Ma io non dico parolacce!“.

A quel punto Maria introduce l’arrivo di un ospite e chiede a Piero l’aggiunta di una seduta. Tutti si domandano chi sia e Lorenzo interviene: “Sarà Gemma“, a quel punto Tina lo guarda con un’aria sconvolta e ripete: “Gemma?“. Si volta verso Maria con uno sguardo sorpreso e il pubblico inizia a ridere di gusto, la stessa Maria non risparmia una risata.

A quel punto la De Filippi aggiunge: “Lei voleva esserci” e consapevole del fatto che Tina non avesse molta simpatia per Giovanna, corteggiatrice di Giulio, ha chiosato: “E’ stata Giovanna a volere che ci fosse” e subito Tina di scatto ha guardato Maria e ha asserito: “Lei? Mamma mia spero che non la scelga guarda“.

Una volta entrata la sedia, Maria ha chiesto che venisse messa accanto a Tina, e Lorenzo si è messo da parte per lasciar spazio, dichiarando che qualsiasi cosa fosse accaduta lui non avrebbe voluto responsabilità e ancora una volta il pubblico ha riso di gusto. Maria allora ha fatto entrare Giulio e ha chiesto che la sedia venisse tolta e a quel punto Tina, compreso lo scherzo, ha asserito: “Sempre a fa sti scherzi“.