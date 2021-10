Gemma Galgani è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse del trono Over di Uomini e Donne che, negli anni, i telespettatori hanno imparato a conoscere. In molti apprezzano la sua estrema eleganza e, al contempo, il suo essere eterna bambina.

Stamattina, lunedì 18 Ottobre 2021, la Dama ha condiviso sui social un ricordo molto doloroso e i suoi fan si sono stretti attorno a lei, standole virtualmente vicino.

Il post su Facebook

Tramite il suo profilo Facebook, la Galgani ha condiviso un post che la riprende assieme a Nicolas, suo adorato amico e collega scomparso nelle scorse ore, e ad altri compagni del teatro Colosseo di Torino, scrivendo: “Proprio mentre l’autunno sembrava ancora regalarci qualche giornata di sole, oggi vedo soltanto le tenebre, perchè un destino crudele ha spento prematuramente la vita di tre giovani ragazzi, ballerini di professione”.

Uno di loro, Nicolas, appunto, è stato a lungo una maschera al Teatro Colosseo e Gemma sottolinea quanto sia stato un onore e un piacere lavorare con questo ragazzo che, con il suo perenne sorriso, trasmetteva gioia ed entusiasmo a chiunque. Il riferimento della torinese è a Nicolas Esposito, il ballerino morto in un incidente stradale a Ryad, capitale dell’Arabia Saudita. Insieme a lui, hanno perso la vita altri due artisti, Antonio Caggianelli e Giampiero Giarri: si trovavano lì per esibirsi, con la compagnia di ballo composta da 10 ballerini italiani, per l’inaugurazione di un nuovo Teatro.

Purtroppo quella che doveva essere un’ escursione nel loro giorno libero, per i tre ragazzi si è tramutata in una tragedia. I mezzi su cui viaggiavano nel deserto sarebbero finiti in una scarpata. Nicolas Esposto, ballerino di San Giovanni Gemini (Agrigento), come i suoi compagni, non ce l’ha fatta.

L’affetto dei fan

Di fronte al post, corredato di una foto davvero toccante, i fan della Dama torinese, emozionati, le hanno inoltrato una pioggia di like e commenti, esprimendo solidarietà e affetto verso la donna, senza critiche sul suo lutto. Chissà se, di fronte a questo tragico avvenimento, la sua nemica Tina Cipollari sotterrerà l’ascia di guerra per stringersi attorno al dolore della torinese.