Uomini e Donne, tra Gemma e Nicola non scatta il bacio: Maria De Filippi rivela il motivo

A “Uomini e Donne” la conoscenza tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sembra procedere per il meglio. il 26enne, infatti, ha raggiunto la dama di Torino direttamente a casa sua e insieme hanno trascorso qualche ora, arrivando anche a chiedere di spegnere le telecamere. Niente entusiasmi, però, perché non è successo nulla tra loro, nemmeno quel bacio di cui Tina Cipollari ha sempre dubitato.

L’opinionista, infatti, ha sostenuto fin dall’inizio che una volta finite le restrizioni dettate dal Covid 19, Sirius non si sarebbe comunque avvicinato a Gemma. Sembra che la profezia della Cipollari si stia concretizzando e le cose prendono la piega che lei aveva predetto, visto e considerato che anche in un momento di forte intimità, nessuno dei due ha cercato di avere un contatto fisico.

In studio, Nicola cerca di giustificare il mancato sprint emozionale con la Galgani affermando di essere all’antica e non voler accelerare i tempi. Queste affermazioni però sollevano polemiche e provocano l’ira di Tina che lo accusa di non dire tutta la verità e di non ammettere che non prova nessuna attrazione per la Galgani.

Uomini e Donne, Maria De Filippi svela il vero motivo del mancato bacio tra Gemma e Nicola

Maria De Filippi, intanto, chiede a Gemma se lei lo avrebbe baciato e la dama sorprende tutti dichiarando che anche lei non avrebbe voluto scambiare nessun bacio con Sirius. Al ché la De Filippi prova a scalzarla un po’ e a farle ammettere il vero motivo di questa strana reticenza, comparsa all’improvviso.

La dama, però, tergiversa e non arriva al punto. Maria allora prende in mano la situazione e rivela il perché di tutti questi tentennamenti: in pratica la Galgani avrebbe confidato alla redazione il timore che Nicola le potesse trasmettere il Covid-19, avendo avuto il ragazzo contatti con la famiglia e con molti suoi amici.

Questi timori per la De Filippi sono più che legittimi e ribadisce che non trova affatto strano questa paura di Gemma, paura che peraltro in questo periodo è comune a molte persone. Aggiunge che anche lei e il suo staff mantegono le distanze di sicurezza durante i vari incontri lavorativi. Lo sconcerto di Gemma, però, è evidente e sembra che non abbia gradito molto che la conduttrice abbia rivelato questo particolare, staremo a vedere nelle prossime – e ultime – puntate cosa succederà tra loro.