Uomini e Donne torna in tv: la data ufficiale e tutte le novità della nuova stagione

Manca davvero pochissimo: a partire da lunedì 7 settembre 2020 Uomini e Donne tornerà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5. Per la gioia di tantissimi fan, l’esordio della nuova stagione del talk-show di Maria De Filippi avverrà dunque una settimana in anticipo rispetto alla data comunicata inizialmente da Mediaset, ovvero il 14 settembre.

Come ben sanno gli appassionati, Uomini e Donne non è in diretta e le registrazioni precedono sempre di un paio di settimane la messa in onda. Grazie alle “talpe” presenti in studio, ovvero ad alcune persone del pubblico, è stato possibile così venire a conoscenza in anticipo dei colpi di scena e dei tanti cambiamenti pensati dagli autori per questa nuova stagione post-quarantena.

Poiché il Covid-19 rappresenta ancora una grande pericolo, all’inizio della registrazione Maria De Filippi ha fatto sapere che tutti i protagonisti di Uomini e Donne e anche il pubblico sono stati sottoposti a tampone per certificarne la negatività. Finalmente, dopo che la passata stagione si era conclusa con solo i protagonisti in studio, quest’anno il pubblico è tornato ma ha una sistemazione diversa rispetto agli anni passati: è stato infatti diviso e posizionato sia dietro Maria De Filippi – che occupa il suo tradizionale gradino – sia dietro gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, confermati anche per questa edizione.

Anche il maxischermo su cui vengono proiettate le esterne ha cambiato posizione, così come la scalinata d’entrata, spostata in un angolo e non più al centro tra le due ali di pubblico. Sono state insomma prese tutte le precauzioni per rispettare le esigenze di maggiore spazio tra i pratagonisti e lo studio è stato letteralmente rivoluzionato, anche se la novità più clamorosa di questo inizio stagione 2020-2021 non è questa.

Sì, perché i fan del programma di Maria De Filippi sono rimasti senza parole quando hanno scoperto che Trono Over e Trono Classico sono stati fusi. Niente più puntate dedicate solo ai tronisti e ai corteggiatori e puntate invece dedicate esclusivamente a dame e cavalieri. Quest’anno si riparte tutti insieme con Gemma Galgani più protagonista che mai col suo annunciato lifting facciale e quattro tronisti nuovi di zecca, due uomini (Davide e Gianluca) e due donne (Jessica e Sofia).