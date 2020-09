Uomini e Donne, Tina sfida Gemma: "Vieni sotto, fammi vedere cosa mi fai"

Non si placherà mai la bagarre tra Tina e Gemma e ogni puntata di “Uomini e Donne” è l’occasione giusta per metterla in atto. Adesso che vi è stata la fusione tra trono over e classico poi, le discussioni delle due acerrime nemiche vanno in onda per tutta la settimana. La Galgani lamenta il fatto che non viene mai lasciata in pace e che vengono utilizzati due pesi e due misure.

La Cipollari invece la trova ridicola e soprattutto la reputa una donna facile che corre dietro ai ragazzini. Dunque, le due non si fanno mai mancare nulla e tra scontri accesi e accuse reciproche, durante la messa in onda della puntata del 29 settembre ancora una volta hanno sfiorato la rissa. L’opinionista ha indossato la mascherina, si è alzata e ha fatto per avvicinarsi alla dama torinese.

Le è stato ricordato di rispettare le distanze e così Tina, a un metro da Gemma, le ha intimato, a gesti, di alzarsi e farsi sotto. La vamp ha voluto testare fin dove sarebbe arrivata Gemma, dato che la Galgani durante la puntata le ha più volte ribadito che sta per esplodere. Maria De Filippi è intervenuta, ricordando alla Cipollari che non poteva alzarsi per separare le due donne, dato che non aveva la mascherina.

La vamp ha così risposto: “E’ da quando è entrata che ha detto “sono nervosa, ti faccio vedere io” e allora eccomi, fammi vedere cosa mi fai, affrontami“. La Galgani ha ribadito di voler essere lasciata in pace nella conoscenza con i cavalieri e tra le due donne un nuovo scontro verbale ha preso piede. Naturalmente le intenzioni di Tina erano tutt’altro che reali, difatti tutti i presenti hanno riso di gusto.

La Cipollari ha poi ribadito alla dama torinese, che il suo comportamento non lo trova consono e per tale ragione la criticherà sempre. La De Filippi ha detto alle due donne che potevano pure accomodarsi per parlare, ma Tina e Gemma hanno proseguito fino a quando Queen Mary ha cambiato argomento e la trasmissione è proseguita.