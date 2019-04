Uomini e Donne, Tina lancia un appello per Gemma: "Per pietà, prendetevela"

L’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over” – andata in onda martedì 16 aprile – è stata davvero molto movimentata e ricca di colpi di scena, come il nuovo scontro tra i due cavalieri del parterre maschile Michele e Armando, ma anche il nuovo siparietto di Tina Cipollari e Gemma Galgani.

E’ un fatto ormai noto che la bionda e storica opinionista del programma non veda di buon occhio la dama torinese, tanto da trovare ogni occasione per criticarla, attaccarla e metterla in difficoltà. Una satira ed ironia che in svariate occasione è passata dal confronto verbale a quello fisico, tanto da richiedere l’intervento di Maria De Filippi.

Tina Cipollari lancia un singolare appello

Anche nel corso dell’ultima puntata del Trono Over andata in onda martedì 16 aprile, le due protagoniste assolute del celebre dating show di Canale 5 hanno avuto un battibecco. Tina non le manda certo a dire e ha nuovamente punzecchiato ed incalzato la dama torinese dicendo che sembri portare la dentiera.

Parole sicuramente poco carine nei confronti della dama, che ormai sembra aver messo fine anche alla frequentazione con l’affascinante cavaliere Stefano, che non vuole ammettere pubblicamente di aver provato a baciare la dama. Gemma ha replicato a Tina, rivelando un retroscena inedito, cioè che le due sono in cura dallo stesso dentista.

Poi è giunto puntuale l’appello: “Non c’è speranza che Gemma trovi un uomo entro maggio“, ha detto la bionda opinionista alla conduttrice Maria De Filippi. Ma Tina non si è fermata certo qui, perché chiosando ha aggiunto: “Spero che qualcuno se la prenda durante la pausa estiva del programma. Fatelo per carità e pieta“.

Le gag tra Tina e Gemma, a torto o ragione, sono comunque considerate la vera attrattiva del programma, che appare sempre più una vetrina dove personaggi sconosciuti cercano di trovare la notorietà piuttosto che l’anima gemella.