Uomini e Donne, Tina e il fidanzato Vincenzo potrebbero essere protagonisti di uno speciale grazie a Maria De Filippi

Tina Cipollari continua, come sempre, ad essere l’opinionista eccentrica e polemica sia del trono Over che di quello classico nel parterre di Uomini e Donne. La Vamp di Viterbo però lontana dalle telecamere ha anche una vita privata e, dopo la fine del suo matrimonio con l’hairstylist Kikò Nalli, da un anno ha una bellissima storia d’amore con lo chef Vincenzo Ferrara.

Tina, ha già conferamato la sua volontà di convolare presto a seconde nozze e, a riportare un’importante indiscrezione in merito, ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv nel nuovo numero in edicola questa settimana. Il giornale diretto da Signoretti infatti dedica un’intervista vera e propria all’opinionista di Maria De Filippi fotografandola durante una cena romantica proprio con il fidanzato Vincenzo.

“Enzo mi ha fatto riscoprire emozioni che avevo quasi dimenticato” ha infatti sottolineato la Cipollari al settimo cielo dimostrando dunque che le nozze tra i due potrebbero essere imminenti. Sembra oltretutto che Tina abbia anche chiesto un favore personale proprio alla padrona di casa Queen Mary ovvero quello di essere la sua testimone di nozze.

Come Gemma e Rocco hanno avuto la loro Decisione al Castello, anche Tina Cipollari è intenzionata ad avere uno speciale tutto suo di Uomini e Donne. “Secondo i beninformati, Tina avrebbe già chiesto a Maria De Filippi di farle da testimone di nozze. Sarebbe un sogno per lei, che grazie a Maria ha trovato la notorietà, tanto che la cerimonia potrebbe diventare uno speciale di Uomini e Donne” scrive ancora Nuovo Tv.

Questo sicuramente sarebbe uno scoop vero e proprio per Maria De Filippi ma anche per Tina stessa che sposerebbe il suo Vincenzo davanti alle telecamere dimostrando a tutti il loro bellissimo amore. In molti si stanno chiedendo se anche Gianni Sperti farà da testimone dal momento che i due sono ormai inseparabili compagni di scorribande.