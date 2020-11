Uomini e donne, Tina Cippollari non è in studio perchè è in isolamento per Covid

Tina Cipollari non era presente alla registrazione dell’ultimo episodio del programma “Uomini & Donne” ma era collegata con lo studio attraverso un collegamento Skype da casa sua. La nota opinionista non ha potuto essere presente in studio perché, come lei stessa ha spiegato durante il collegamento con lo studio, si trova in isolamento fiduciario per essere stata a contatto stretto con una persona positiva al Coronavirus.

La Cipollari non ha fornito ulteriori dettagli sull’identità della persona risultata positiva al tampone. Seguendo le prossime puntate della trasmissione si avranno ulteriori aggiornamenti e verranno dati ulteriori chiarimenti sulla vicenda. Al momento non è stato comunicato ne spiegato quanto potrà durare la sua quarantena.

La presenza di Tina Cipollari risulta insostituibile per il programma”Uomini & Donne”, questo viene dimostrato dal fatto che per registrare gli episodi ed aggirare l’assenza dell’opinionista, è stato data alla donna la possibilità di partecipare al programma in collegamento da casa in modo tale da continuare ad essere presente durante tutto il suo periodo di quarantena fiduciaria.

Probabilmente la partecipazione della donna è molto importante, soprattutto per lo scontro diretto e continuo tra Tina e Gemma, sua storica antagonista. Gli appassionati del programma dovranno, in questo periodo, fare a meno delle schermaglie fisiche tra le 2 donne ed i rispettivi dispetti e scambi di regali poco graditi.

Venuta a conoscenza della positività del soggetto con cui lei ha avuto contatti stretti, la Cipollari ha provveduto immediatamente ad avvisare la produzione della sua messa in isolamento fiduciario per evitare la trasmissione del Coronavirus. La produzione, ricevuta questa informazione, si è attiva immediatamente per trovare una soluzione affinchè la donna potesse essere presente agli episodi anche se non fisicamente studio. La soluzione è stata trovata in pochissimo tempo grazie all’utilizzo di Skype.

La presenza di Tina attraverso il collegamento Skype, con questa metodologia di presenza, durerà fino a che non sarà completamente scongiurato un eventuale rischio di contagio, in modo tale da evitare che i suoi colleghi, tra cui Gianni Sperti e Tinì Cansino, possano risultare positivi ed ammalarsi.