Uomini e Donne, Tina Cipollari snobba il Grande Fratello e Barbara D’Urso: le parole di Maria De Filippi

Nel corso delle ultime puntate del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” – sia nella versione del Trono Over che quella del Trono Classica – i telespettatori più attenti hanno notato una cosa riguardante l’opinionista Tina Cipollari che, conclusa la puntata, ha dato la linea direttamente alla soap opera “Il Segreto”, dimenticando – o forse no – la messa in onda del daytime del reality show condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello”, così come “Pomeriggio CInque”.

Sono in tanti a domandarsi per quale motivo Tina non abbia nominato il Grande Fratello, anche in considerazione del fatto che tra i concorrenti della sedicesima edizione del popolare reality show targato Mediaset, c’è anche l’ex marito della Cipollari, Kikò Nalli; la loro è stata una storia d’amore che ha fatto sognare in tanti, perché nata negli studi di “Uomini e Donne”, coronata poi dall’arrivo di tre bambini, ma purtroppo non è andata avanti.

Tina Cipollari snobba il Grande Fratello e la D’Urso

Entrato nella casa del Grande Fratello, Nalli ha letteralmente perso la testa per la sua coinquilina Ambra Lombardo, la cui frequentazione però è durata poco a causa dell’uscita della professoressa dal gioco. Sui social Tina, così come uno dei suoi figli, ha commentato piccatamente il nuovo flirt dell’ex marito e padre dei suoi figli, suscitando non poche polemiche.

Anche Maria De Filippi si è accorta della strana omissione di Tina nel lanciare i programmi che seguono la consueta messa in onda di Uomini e Donne, così nel corso dell’ultima puntata del dating show ha sollecitato Tina sull’argomento chiedendole cosa guardasse in tv il lunedì sera, giorno in cui viene messa in onda la consueta puntata settimanale del Grande Fratello.

Alla domanda Tina pare abbia glissato dicendo che lei solitamente il lunedì sera va in palestra, dunque non guarda la tv. Una frecciatina non da poco a Barbara D’Urso e ai suoi programmi, dove la sua rivale in amore, Ambra Lombardo, è ormai di casa. Il gesto di TIna ha creato non poche illazioni, scatenando l’ironia del popolo del web.