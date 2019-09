Uomini e Donne, Tina Cipollari rivela le sue abitudini alimentari: il commento sorpreso di Maria De Filippi

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda martedì 24 settembre su Canale 5, abbiamo ritrovato una Tina Cipollari determinata a sottoporsi ad un regime alimentare che le permetterà di perdere qualche chilo in vista delle prossime festività natalizie.

Per aiutarla nel suo intento, Maria De Filippi ha invitato in trasmissione una nutrizionista che cercherà di indirizzarla sulla retta via, cercando di rendere questo percorso il più indolore possibile. Per fare questo, però, la professionista ha dovuto chiedere a Tina Cipollari quali fossero le sue abitudini alimentari e così la bionda vamp ha descritto per filo e per segno cosa è solita mangiare quotidianamente.

Uomini e Donne, ecco cosa mangia Tina Cipollari tutti i giorni

La Cipollari inizia rivelando di essere molto mattiniera, ragion per cui il primo pasto della giornata viene consumato intorno alle 6.30 / 7.00 del mattino. Tina inizia con una bella e ricca colazione: una ciambella o un maritozzo con panna oppure cornetti con la crema – un paio, precisa – il tutto accompagnato da succhi di frutta e qualche spremuta, essendo intollerante ai latticini. Alla domanda di Maria “Cosa vuol dire ‘qualche’?“, lei beatamente risponde “Non una sola, faccio una brocca” e tra l’ilarità generale confessa: “Maria se devo dire la verità è questa“.

Si passa poi allo spuntino delle 9.30 – 10.00 che consiste in una bella pizza con la mortadella o con il salame, tutti i giorni non può mancare la pasta “e condita bene!“, e infine sempre con un secondo, ma niente verdure. Maria sembra incredula davanti a cotanta abbondanza, e arriva alla conclusione: “Comunque sei magra Tina per quel che mangi!“.

Si passa poi alla misurazione del peso: Tina pesa al momento 84 chili e la nutrizionista dichiara che il suo peso forma dovrebbe essere intorno ai 60 kg, essendo altra all’incirca 1.64 cm. Insomma, la Cipollari dovrà perdere ben 24 kg per raggiungere il suo peso forma e ogni settimana salirà sulla bilancia per tenere informati i telespettatori dei suoi progressi.