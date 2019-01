Uomini e Donne, Tina Cipollari furiosa dopo l’eliminazione di Andrea Dal Corso fa un appello a Maria De Filippi

L’11 gennaio 2019 è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne e inutile dire che i colpi di scena non sono di certo mancati. Teresa Langella infatti, dopo aver trascorso un’esterna da favola con Andrea Dal Corso, ha deciso di eliminarlo perchè continua a non fidarsi di lui.

Tina, dopo l’esternazione della tronista napoletana, è andata su tutte le furie puntando il dito contro di lei e facendo una richiesta alquanto scioccante alla padrona di casa Maria. “Mi devi garantire che lui sarà il prossimo tronista se no non mi siedo più qua…Comunque meglio così perchè sarebbe stata solo una coppia sprecata…” ha infatti chiosato la Vamp arrabbiatissima.

Maria, visibilmente imbarazzata, non ha potuto fare altro che accettare la decisione di Teresa mentre a Tina ha risposto “Guarda che lei ci soffre a fare questa scelta…” lasciando effettivamente intendere che la ragazza ha dovuto prendere questa decisione pensandoci molto bene e andando anche contro i propri sentimenti.

Questa scelta ha sollevato non poche critiche e polemiche soprattutto nei telespettatori che speravano in una storia d’amore tra i due. Anche Gianni Sperti non ha accettato di buon grado l’eliminazione di Andrea e ha espresso un suo pensiero personale che è stato poi condiviso dalla maggiorparte del pubblico presente in studio.

“Loro scelgono una persona e poi la vogliono cambiare completamente…Dovevi accettare anche i suoi difetti…Hai sbagliato…” ha chiosato Gianni accusando Teresa di aver nettamente sbagliato. “Io cercavo solamente fiducia…” ha invece risposto triste Teresa che sembra essere sempre più lontana nel scegliere il ragazzo che farà parte della sua vita. Le sorprese però a Uomini e Donne non mancano mai e, stando ad alcune anticipazioni circolate sul web nelle scorse settimane, Andrea ritornerà in studio e continerà a corteggiare la bella Teresa ancora più intensamente di prima.