Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Ida: "Sei stupida e superficiale". La dama scoppia in lacrime

Nel corso dell’ultima puntata di “Uomini e Donne“, andata in onda nella giornata del 22 aprile, il pubblico da casa assiste a un confronto piuttosto duro tra Tina Cipollari e Ida Platano. Il tutto inizia con la dama che prova a chiarire alcuni aspetti del proprio rapporto insieme a Alessandro Vicinanza, sottolineando di come abbia provato un po’ d’imbarazzato per aver girato nei ristoranti più chic.

Per l’opinionista però si tratta di una scorciatoia servita su un piatto d’argento per allontanarsi da Alessandro: “Hai fatto un discorso stupido. Gli imbarazzi sono altri” afferma con decisione Tina come riportato testualmente da “Blogo”: “Io non mi imbarazzo se mi porta in un ristorante elegante e spende 150 euro e non 30. I problemi ed i complessi li avete voi”. Continua ad accusarla di essere incoerente, dal momento che dapprima si dichiara ad Ale e poi si è avvicinato in maniera prepotente a Riccardo.

Ida però non ci sta e, in lacrime sottolinea di esserci rimasta molto male per le parole di Tina: “Devi ragionare sulle cose che dici. Si vede che lei è abituata ad andare in posti così. Io gli sono venuto incontro. L’importante era stare bene insieme quando due persone si amano. Magari ti stai innamorando di Alessandro, poiché lo difendi sempre”.

L’ex moglie di Kikò Nalli però continua imperterrita per la propria strada e, calcando la mano, continua ad offendere la dama senza sentire ragioni: “Sei proprio stupida, sei superficiale, sei frivola come donna e sei stupida davvero forte se non riesci a capire i paragoni”.

Il rapporto tra la vamp bionda e Ida Platano in realtà non è mai stato tra i più forti di “Uomini e Donne” e, anche già durante le sue prime apparizioni negli studi della trasmissione, in cui ha frequentato solamente Riccardo Guarnieri, da ambo le parti sono volate delle accuse molto pesanti.