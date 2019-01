Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gianni Sperti: "Ma levati quel parrucchino che hai 65 anni e ne dichiari 36!"

Oggi 10 gennaio 2019 è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne che ha visto come protagonisti non solo i tronisti Lorenzo e Teresa ma soprattutto gli opinionisti Tina e Gianni. I due colleghi infatti hanno avuto un battibecco alquanto discutibile ma che ha fatto insorgere, come sempre, le proteste da parte degli utenti del web.

Tutto perchè Tina ha voluto criticare aspramente la tronista Teresa per il suo atteggiamento sbagliato nei confronti dei suoi corteggiatori ma soprattutto per non credere ad Andrea Dal Corso. Gianni Sperti ha pensato bene di intervenire in difesa della Langella asserendo che la Vamp di Uomini e Donne forse incomincia a soffrire di demenza senile.

Tina, che in quel momento aveva deciso di abbandonare lo studio come suo solito, è rientrata come una furia puntando il dito contro Sperti e attaccandolo con male parole. “Ma levati quel parrucchino che hai 65 anni e ne dichiari 36…Sono 25 anni che stai qua…Fai quella frangetta da Farrah Fawcett…” ha infatti chiosato l’opinionista mentre il collega, divertito, ha continuato a rispondere per le rime accendendo l’ennesima polemica.

Teresa oggi ha deciso di eliminare proprio Andrea decidendo di interessarsi principalmente a Kevin e Antonio lasciando senza parole non solo il ragazzo veneto ma anche proprio Tina Cipollari che, senza peli sulla lingua, ha voluto dire la sua proprio in merito al Basili. “Vuole fare il prode cavaliere, ma tu sei il più finto di tutti, solo lei puoi abbindolare…Sei proprio finto…Non parli col cuore vuoi fare il fi*o…” ha infatti dichiarato la Vamp.

Non ci resta che attendere per vedere nella puntata dell’11 gennaio 2019 con chi se la prenderà l’eccentrica e irriverente opinionista più famosa di Uomini e Donne ma soprattutto cosa avrà in serbo per la sua acerrima nemica Gemma Galgani la prossima settimana nel trono Over.