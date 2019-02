Uomini e Donne, Tina Cipollari cartomante alla scelta di Lorenzo. L’anello che indossa incuriosisce il web

Tina Cipollari non ha voluto essere da meno e, durante la scelta di Lorenzo andata in onda venerdì 22 febbraio 2019, ha partecipato non solo alla festa nel castello assieme all’amico Gianni Sperti ma bensì anche nella villa con un ruolo tutto suo. Già la sua acerrima nemica era stata insignita proprio da Queen Mary in persona come confidente personale delle coppie, ma con Lorenzo, anche Tina non è voluta essere da meno.

La storia opinionista di Uomini e Donne infatti non ha tradito le aspettative e, come sempre, è riuscita a regalare sorriso e divertimento con il suo sketch tragicomico ma anche qualche critica e polemica. La Vamp di Viterbo infatti si è presentata in villa come cartomante personale del tronista Lorenzo il quale si è fatto leggere le carte proprio da lei per scoprire così, in anticipo, la risposta della sua scelta.

I telespettatori affezionati alla trasmissione ma soprattutto più attenti, non si sono lasciati di certo sfuggire un particolare molto vistoso, ovvero un anello, indossato da Tina con grandissimo orgoglio. Nessun diamante o pietra ma bensì la faccia della mummia del trono Over Gemma Galgani che è altresì apparsa anche sulle carte con le quali la Cipollari ha predetto il futuro a Lorenzo.

L’opinionista, come sempre, non ha di certo mancato di prendere in giro la dama torinese mettendo anche in guardia lo stesso Riccardi soprattutto all’interno della villa, dove sicuramente, Gemma si sarebbe palesata per il suo ruolo da consigliera. Anche se ormai la mummia sembra essere diventata la mascotte della trasmissione, molti telespettatori e utenti del web, continano a non vedere di buon occhio le continue vessazioni di Tina sulla Galgani.

Non avendo potuto portare con se l’intera statua, l’opinionista ha dunque optato per l’anello che forse metterà anche durante le registrazioni del trono Over. Non ci resta dunque che attendere per vedere cosa ne penserà Gemma di questo ennesimo attacco e se Tina si paleserà nel castello anche quando quest’ultima sarà presente con il suo Rocco.