Uomini e Donne, Tina attacca Gemma: "Cambi uomo ogni 3 giorni". La decisione della Galgani su Marcello

Il Trono over è tornato con un nuovo appuntamento mercoledì 22 gennaio 2020, tra nuovi adrenalinici botta e risposta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma anche la decisione della dama torinese circa la sua frequentazione con il cavaliere Marcello, iniziato a frequentare da qualche settimana dopo l’addio definitivo a Juan Luis Ciano.

Ad inizio puntata Maria ha mosrato un filmato riguardante un’esterna di Gemma e Marcello. I due protagonisti del Trono over sono andati a cena insieme per conoscersi meglio, lontani dal pressing dello studio televisivo. In questa occasione Marcello sembra fare molte lusinghe alla Galgani, che viene chiamata dal calvaliere “Gemmina”.

Nuovo attacco di Tina conro Gemma

Un nomignolo che se da un lato rievoca in Gemma il ricordo della mamma, per il cavaliere invece va giustificato con il fatto che la torinese ha spesso dei lati molto infantili, come quelli di una bambina che però si arrabbia troppo. I due si sono scambiati perfino dei baci a stampo, mentre Marcello ha rassicurato la dama circa il fatto che al momento sta frequentando solo lei. Ma sarà proprio così?

La Cipollari, dopo aver presentato la mummia in versione flash – alludendo alla velocità con cui la Galgani cambia cavaliere -, ha lanciato un filmato con le immagini di alcune donne molto famose dello star system che sono ancora considerate delle vere e proprie icone di bellezza, nonostante l’avanzare degli anni.

L’opinionista quindi ha messo a confronto l’immagine di Gemma con quella di Ornella Muti, Barbara Bouchet ed ancora Sharon Stone, Jane Fonda, la mitica Sophia Loren e molto altro. Paragone fatto con il preciso intento di far vedere che Gemma dimostra gli anni che effettivamente ha. A questo punto anche Gianni Sperti ha voluto dire la sua commentando l’iniziativa come segue: “Tu hai portato le foto di grandi attrici, di star che hanno uno staff al seguito che le cura. Prova a portare le foto di una donna di famiglia“.

Tina è convinta che Gemma si sia ritoccata negli anni ed abbia fatto delle punturine per migliorare l’estetica del suo viso, ma Gemma nega fermamente la cosa, ribadendo che le sue labbra sono sempre le stesse e che non ha mai rifatto nulla nel suo viso o corpo, l’unica cosa che ha modiicato sono due denti.

“Quando tu dici che dimostri meno anni, dimostri la tua età” chiosa la Cipollari, che poi viene zittita da Maria che cambia argomento parlando dei pretendenti della Galgani; anche in questa occasione Tina lancia un’altra frecciatina al vetriolo contro la torinese dicendo: “Tu cambi uomo ogni tre giorni“.

Gemma sembra accogliere con poco entusiasmo Marcello, che quindi non sembra aver fatto breccia nel cuore della Galgani. A smorzare gli entusiasmi della protagonista assoluta del parterre femminile sarà stato il fatto che Marcello ha frequentato contemporaneamente anche Antonella e Anna Tedesco.

La dama torinese si aspetta che quando mette entusiasmo ci sia lo stesso da parte dell’altra persona, mentre Marcello ha replicato piccato: “Per me è una conoscenza, dev’essere un piacere e non un lavoro“. L’atteggiamento di Gemma sembra aver inquietato il cavaliere che ha suggerito alla Galgani di modificare il suo atteggiamento.

Sollecitata dalla domanda di Maria, Gemma ha quindi ammesso che secondo lei Marcello non sembra molto interessato a lei, considerato il fatto che secondo la dama si sono sentiti davvero molto poco. Gemma è quindi pronta per dire addio a Marcello in attesa di conoscere un nuovo pretendente.