Uomini e Donne: Teresa Langella sceglie Andrea Dal Corso ma lui dice "no"

È arrivata finalmente la prima puntata di “Uomini e donne: La scelta“, andata in onda su Canale 5 nella giornata del 15 di febbraio 2019. La tronista del dating show, Teresa Langella, ha dovuto scegliere tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, dopo essere stata per mesi seduta sul trono più ambito d’Italia.

In questa puntata speciale non sono mancati dei colpi di scena, e inizialmente la tronista ha avuto il terrore che Andrea Dal Corso non si sarebbe presentato per il duro confronto avuto in studio. Alla fine la sua paura passa, poiché il ragazzo si è presentato da lei con un bel mazzo di rose.

La scelta di Teresa Langella

Sono stati tanti gli ospiti che hanno arricchito la serata. Da Gemma Galgani, che le ha voluto dare un prezioso consiglio, a Alessandro Borghese e Gigi Finizio. Ci sono anche Valeria Marini, event planner per l’occasione, Anahi Rocca ed i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Teresa Langella invita Giulia De Lellis per selezionare l’abito ideale per questa serata.

Inizialmente Teresa comunica ad Antonio Moriconi che non è la sua scelta: “Per me è difficile tutto. Devo dirti grazie perché sono cresciuta tantissimo con te. Non ho mai conosciuto una persona come te fuori da qua. Ho visto in te qualcosa di raro, puro, genuino che mi manca un po’ nella vita. Sono arrivata fino in fondo con te alle emozioni, fino all’ultimo giorno. Al momento della serenata non sentivo più il tuo cuore. So che, in questo momento, sei arrabbiato con me. Io di te, posso spendere solo parole belle”.

Al castello iniziano ad arrivare i primi ospiti, e tra i presenti vediamo tantissimi volti provenienti dal mondo di Uomini e Donne, come Sossio Aruta e Ursula Bennardo. In seguito, arriva Teresa Langella, che con molta emozione comunica a tutti di aver fatto la sua scelta su Andrea Dal Corso.

La risposta di Andrea Dal Corso è però negativa, poiché quando si apre la tenda il ragazzo non c’è. Dopo qualche minuto, arriva un messaggio per Teresa Langella: “Tra poco verrai accompagnata in una stanza dove qualcuno ti vuole parlare”. La tronista però si rifiuta, dichiarando di stare bene lì accanto ai suoi parenti.

In seguito però, anche grazie all’aiuto di Gianni Sperti, cambia idea e decide di raggiungere questa stanza. Il filmato però improvvisamente si interrompe e viene svelato un piccolo retroscena. Infatti, viene mostrato cosa è accaduto 15 minuti prima. Andrea Dal Corso ha avuto un dialogo con il padre della tronista in cui rivela di “essere un no”.

A questo punto arriva il suggerimento del padre di Teresa Langella: “Se ti sceglie, non presentarti”, e infine Andrea Dal Corso aggiunge: “Terry è una persona che stimo tantissimo, è bellissima. Tutto il percorso che ho fatto con lei è stato completamente vero. Ho voluto partecipare alla villa perché volevo vedere delle cose, Ad oggi, penso che, le tue e sue aspettative sono in contrasto con i miei sentimenti in questo preciso istante. Sarei stato per iniziare le cose pian piano. La ragione predomina sul sentimento”.