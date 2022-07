Uomini e Donne: tante novità nella prossima stagione tra conferme, addii e vip in arrivo

Ascolta questo articolo

I fan di “Uomini e Donne” sentono già la mancanza dei cavalieri e delle dame e così sul web tante sono le domande che si rincorrono. Una su tutte è la curiosità di sapere chi sarà confermato nella prossima edizione del dating show di Maria de Filippi e chi invece abbandonerà per sempre la seduta rossa.

A cercare di dare risposte e saziare la famelica curiosità del pubblico di Canale 5, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, sul suo profilo Instagram “Uominiedonnneclassicover“ ha pubblicato alcune anticipazioni che potranno soddisfare i fan e accorciare l’attesa aspettando l’inizio del programma.

Tutte le novità di “Uomini e Donne”

Per sapere con certezza cosa accadrà negli studi Mediaset dovremo aspettare la fine di agosto – indicativamente tra il 24/25 o il 29/30 – data in cui saranno registrate le puntate che saranno mandate in onda a settembre, quello che al momento sembra certa è la presenza di Gemma Galgani, al contrario di quello che si vociferava tempo fa circa un suo abbandono: “Nessun abbandono e ritirata per Gemma. Con molta probabilità la dama farà ancora parte di Uomini e Donne nella prossima edizione! #news“, si legge su Instagram.

La Galgani, messa un po’ in ombra ultimamente per la carenza di corteggiatori, si rimetterà in pista nella nuova edizione e, seppur non sarà spesso a centro studio, garantirà momenti indimenticabili grazie agli scontri con la giunonica Tina Cipollari, sempre pronta a non fargliene passare una. Insieme a lei ritroveremo anche Ida Platano.

Chi invece non garantirà la sua presenza è Riccardo Guarnieri – dopo il gossip che lo ha beccato in compagnia di una misteriosa signora – e Biagio che, come anticipato da Amedeo Venza, potrebbe mancare all’appello: “Biagio, chiacchierato cavaliere del Trono Over potrebbe non fare più parte del programma a partire da Settembre” queste le parole di Venza qualche giorno fa.

Quattro saranno i tronisti che si daranno il cambio con il trono over, confermata quindi la formula mista, tutti volti sconosciuti. Non si esclude, però, che possa arrivare un volto noto delle passate edizioni a sedersi sul trono, ma questo solo a programma inoltrato e potrebbe essere quello di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Le scelte dei tronisti potrebbero essere mandate in onda di sera, così come accaduto durante il lockdown.

Infine, grande novità, in Primavera si sta pensando ad una versione Vip di “Uomini e Donne”, se ne era già parlato nei mesi passati, ma ora sembra un’eventualità sempre più concreta.