Uomini e Donne: svelato il motivo della chiusura anticipata

La decisione presa da Mediaset di chiudere, per questo periodo le trasmissioni di punta, è stata seguita alla lettera. Infatti, sono sorte grosse polemiche in merito al fatto che Uomini e Donne, da lunedì, non sia andato in onda nonostante ci fossero altre puntate, già registrate. Questa decisione ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai fan della trasmissione che speravano di potersi distrarre con i soliti siparietti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

In realtà, se le puntate già registrate non sono state trasmesse, il motivo è chiaro ed è stato esplicitamente voluto da Maria De Filippi. Quest’ultima ha agito per solidarietà all’amico Paolo Bonolis. Infatti, il comunicato di Mediaset, ha fatto storcere il naso al mattatore di Avanti un Altro per un motivo ben preciso. Le registrazioni della trasmissione di canale 5 erano avvenute anzitempo e garantivano la messa in onda per un vasto periodo.

Quindi, la De Filippi, ha preferito rimandare la messa in onda delle ultime puntate registrate di Uomini e Donne. I fan, appresa la notizia, hanno mostrato tutta la loro comprensione nei riguardi della padrona di casa del dating show più famoso della televisione italiana. In più, stanno arrivando tanti post sui social network che dimostrano solidarietà per lo sfogo di Paolo Bonolis.

Lo sfogo su Instagram

Se Maria De Filippi ha deciso di chiudere prima Uomini e Donne lo ha fatto come gesto di amicizia nei confronti di Paolo Bonolis. Proprio quest’ultimo, nei giorni scorsi, aveva pubblicato dei post su Instagram dove commentava dispiaciuto la decisione di Mediaset di voler bloccare la messa in onda delle puntate già registrate di Avanti un Altro senza capirne il reale motivo.

Infatti, la trasmissione condotta da Bonolis e Luca Laurenti, riscuote un grande successo in termini di ascolti televisivi e di share. Per non abbandonare i telespettatori, l’azienda ha deciso di mandare in onda le repliche del game show.