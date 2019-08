Uomini e Donne, svelate le prime due troniste

Negli anni passati lo staff ha trovato i suoi corteggiatori e soprattutto tronisti tra i volti in qualche modo noti, facendo nascere polemiche tra coloro che volevano sul trono e in studio ragazzi comuni e non popolari.

A quanto pare gli autori hanno ascoltato i reclami dei loro fan, poiché la prima tronista per la prossima edizione del dating condotto da Maria De Filippi pare totalmente lontana dal mondo dello show business. Una scelta completamente applaudita dai fan di Uomini e Donne, poiché il post pubblicato su Instagram ha ricevuto quasi tutti commenti positivi.

La biografia di Giulia

Sin dalle prime parole, si può notare che alla 27 enne romana Giulia interessi veramente poco del mondo televisivo. Infatti, durante i provini svela i suoi progetti futuri: “Sto finendo l’università. Ho come obiettivo quello di prendere una seconda laurea in scienze politiche e fare un’esperienza all’estero”.

L’altro suo sogno è quello di mettere su famiglia, trovando quindi un lavoro che le possa permettere di fare la madre a tempo pieno. Ammette nel non credere al matrimonio, poiché crede sia un’istituzione sopravvalutata. Successivamente dichiara di non avere mai tradito in passato, ma aggiunge che probabilmente qualche suo ex può averla tradita.

Ed ovviamente non manca la domanda sul suo uomo ideale, in cui mostra immediatamente di avere le idee chiare su chi vuole al suo fianco per il suo futuro: “Vorrei trovare una persona che ha il mio stesso concetto di famiglia: qualcosa da proteggere e tutelare. Quando mi innamoro divento scema, sono capace di fare regali a caso, sono premurosa. Odio i narcisisti”.

La biografia di Sara Tozzi

Come Giulia, anche l’ultima scelta per il trono di Uomini e Donne è una ragazza estremamente semplice. Tuttavia, rispetto alla 27 enne romana, Sara ha partecipato ad una edizione di Temptation Island Vip nel ruolo di tentatrice.

Durante il provino effettuato per Uomini e Donne, Sara Tozzi parla della sua situazione familiare: “Sono la maggiore di tre figli. Mia sorella ha 20 anni e mio fratello ne ha 11. Non siamo tutti e tre figli degli stessi genitori. I miei sono separati da ormai 16 anni e mio padre ha avuto un altro figlio dalla sua compagna. Ho un bellissimo rapporto con i miei due fratelli. Papà ha un night club, mia mamma, invece, è un’impiegata”.

Infine Sara continua ad aggiungere altri particolari sul padre: “Se sono timida e ho questo senso del pudore è anche a causa di mio padre. Io volevo che notasse altro, non le mie labbra carnose o il mio seno prosperoso… Volevo che lui notasse la mia anima. Avevamo mia madre che ci diceva: ‘Questa è la realtà, sono le emozioni…’ E poi c’era mio padre che demoliva un po’ tutto”.