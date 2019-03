Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo annunciano di aspettare il loro primo figlio

Le vicende di Sossio Aruta e Ursula Bennardo al trono over di “Uomini e Donne” hanno tenuto con il fiato sospeso i telespettatori di Canale 5 per più di un anno. Inizialmente i due, dopo essersi conosciuti in studio, decisero di continuare la loro conoscenza lontano dalla luce dei riflettori, ma le cose, almeno nei primi mesi, non andarono nel migliore dei modi.

La coppia ci ha riprovato più volte a rimettere le cose apposto, ma neanche la loro partecipazione a “Temptation Island Vip” riuscì a portare il sereno tra i due. Solamente grazie alla sua voglia di riconquistare la propria amata ha fatto in modo di riporre il sereno tra lui e Ursula Bennardo.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo di nuovo genitori

La dama del trono over, durante l’ultima registrazione di “Uomini e Donne“, ha annunciato al pubblico di trovarsi in stato interessante. La notizia rende felice tutto lo studio e la redazione del dating show e vienen mostrata la prima ecografia del loro futuro nascituro. Tutti i presenti in studio si sono congratulati con la coppia ed è stata tanta l’emozione anche da parte Gianni Sperti, che nell’ultimo periodo aveva trattato freddamente Sossio Aruta per come si comportava nei confronti di Ursula Bennardo.

L’opinionista ha attaccato più volte la coppia dopo averli visti nella prima edizione di “Temptation Island Vip“, consigliando ad Ursula Bennardo di lasciare perdere Sossio Aruta e ricominciare una nuova vita conoscendo un nuovo cavaliere.

Questa notizia è stata comunque anticipata dal blog de “Il Vicolo delle News“: “Ursula Bennardo e Sossio Aruta saranno presto genitori. I due hanno portato l’ecografia in visione a Maria De Filippi e sono apparsi veramente molto felici. L’emozione in studio era palpabile da parte di tutti. Anche di Gianni che non ha mai nascosto il suo disappunto nel vedere Ursula dare una nuova possibilità a Sossio”.