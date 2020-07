Uomini e Donne shock: segnalazione-bomba su Nicola Vivarelli e lo spoiler sul programma

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono stati i protagonisti indiscussi delle ultime puntate del trono over di “Uomini e Donne“. La loro conoscenza è iniziata ai tempi del Coronavirus tramite una chat in cui il ragazzo si faceva chiamare con il nick name Sirius, ma pare continuare anche ora lontano dalle telecamere, nonostante tra loro ci siano più di 40 anni di differenza.

Ecco però che in queste ore sembra che il vento stia cambiando e i sogni d’amore della Galgani si possano infrangere per sempre. Una segnalazione shock sta rimbalzando per tutto il web e avrebbe come protagonista proprio Vivarelli. Tutto parte dall’attenta web influencer, Deianira Marzano sempre pronta a mettere alla berlina il malcapitato – e spesso malintenzionato – di turno.

La giustiziera del web ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio ricevuto da una sua followers che sosterebbe di aver incontrato proprio Nicola che, forse in un momento di sincerità, le ha fatto una rivelazione che ha lasciato i fan del programma letteralmente a bocca aperta e increduli.

Uomini e Donne trono over, la segnalazione shock della fan su Nicola Vivarelli

“Ho incontrato Sirius… ci siamo fatti la foto insieme… gli ho chiesto ovviamente anche di Gemma e lui mi ha risposto che è una perdita di tempo” questa la testimonianza raccolta da Deianira della ragazza in questione. Ma le novità non si fermano qui e la Marzano è pronta a sganciare un’altra bomba esplosiva.

“Mi ha anche detto che a settembre si lasceranno definitivamente“, come fosse un copione prestabilito e tutto già deciso. Immaginabile la delusione dei fan che sognavano una favola d’amore, ma la vera domanda ora è: come la prenderà Gemma? Senza dubbio a settembre ci sarà molto di cui parlare e Tina Cipollari dovrà tenersi pronta con il rotolone assorbente per le probabili lacrime della dama torinese.