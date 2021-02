Sabina Ricci, tronista della versione Over di Uomini e Donne ha deciso di chiudere la frequentazione con Claudio. Lo ha dichiarato pubblicamente durante la trasmissione dello scorso 12 Febbraio. Il corteggiatore si è sempre dichiarato attratto dall’aspetto della bionda cinquantaduenne ma poco coinvolto emotivamente.

Già nella puntata dello scorso 5 Febbraio i due si sono mostrati in disaccordo. Lei non ha nascosto un certo legame, una sintonia che sente di provare per lui. Claudio parla di una semplice “frequentazione”, ammette di avere simpatia e di passare momenti piacevoli durante le esterne ma di non provare nessun sentimento, la scintilla non è scattata insomma.

Sabina si dice pronta ad andare oltre ma lui appare piuttosto freddo. Duri i commenti di Tina Cipollari che con la consueta schiettezza lo accusa di “usare” questa frequentazione per rimanere nel programma in attesa di una preda più adatta a lui.

Venerdì 12 la svolta e lo sfogo di Sabina in diretta. Lei ammette di averci riflettuto, di sentirsi poco apprezzata, di non poter continuare un rapporto così distaccato. Il corteggiatore rimane spiazzato, pare stupito non solo per le dichiarazioni di Sabina, conferma di non frequentare altre persone e di essere sempre stato sincero, ma di aver notato un distacco da parte della tronista.

I toni si accendono,e la bionda si sfoga: “Non c’è un minimo di trasporto durante le nostre uscite!”. Gianni Sperti non comprende il dispiacere di Claudio che pare arrampicarsi sugli specchi: “Non ci sento come una coppia, non sono innamorato… La tua presenza per me è importante! Ti ho sempre detto tutto!”.

La dama del trono over di Uomini e Donne ha tratto questa conclusione: “Mi sono sentita mancare di rispetto davanti a tutti. Emotivamente ci riproverei, ma razionalmente no. Secondo me dall’altra parte c’è un uomo che non prova nulla. Probabilmente gli manca Sabina l’amica”.