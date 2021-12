Uomini e Donne, Roberta ha fatto la sua scelta, inaspettata

La notizia della scelta di Roberta Giusti, come riportato su Biccy, sarebbe stata registrata ieri. La tronista ha iniziato il suo percorso a settembre, insieme ad Andrea Nicole e Matteo. Matteo scelse dopo pochissimo, perchè molto preso da Noemi.

Andrea Nicole, come abbiamo visto in questi giorni, ha fatto il grande errore di mentire alla redazione, fregandosene anche dell’altro corteggiatore Alessandro. Roberta, quindi, è l’ultima rimasta dei tre che avevano iniziato il percorso ad inizio stagione.

I pretendenti rimasti tra tutti, sono Luca e Samuele. Con Samuele è stato un percorso molto lineare, il corteggiatore si è prestato in tutto e per tutto ed ha fatto tutto il possibile per arrivare al cuore di Roberta. Un ragazzo molto emotivo, che spesso abbiamo visto piangere e che non ha mai abbandonato l’idea di conquistarla.

Luca, un ragazzo più particolare, molto profondo, per il suo trascorso ma che con Roberta, spesso hanno faticato a comprendersi. Più volte, Luca si è alzato e se ne andato dallo studio oppure non si è proprio presentato. Lui affermava di dare un peso alle azioni e le discussioni tra loro sono state spesso molto accese.

Due percorsi completamente diversi, che però hanno portato ad una scelta. A quanto riporta Biccy, la scelta sarebbe Samuele.

Scelta sicuramente inaspettata, in quanto tutto il pubblico era convinto che sarebbe uscita con Luca. Proprio da poco, era uscita una notizia, poi risultata fake, che riportava la scelta di Roberta verso Luca. Questa notizia fake, diceva che Roberta aveva scelto Luca e che il corteggiatore aveva risposto un netto no.

Il rapporto con Luca, sembrava più acceso ed infuocato e lei spesso ha affermato di dare per scontato Samuele, perchè era sempre li a prendesi cura di lei. Insomma, secondo il pubblico, avrebbe vinto colui che sfuggiva e scappava ad ogni problema ma invece le cose sono andate diversamente. Ha vinto colui che si è preso cura di lei.