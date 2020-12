Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri sul ritorno di Ida Platano in trasmissione: "Ma magari!"

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a “Uomini e Donne” sta facendo molto discutere e ha sorpreso i telespettatori che non si aspettavano certo di rivederlo seduto nel parterre maschile. Invece così è stato e il cavaliere si è rimesso in gioco per cercare la sua anima gemella dopo la rovinosa fine della storia d’amore con Ida Platano.

Sul settimanale “Uomini e Donne Magazine” gli è stato chiesto come prenderebbe un eventuale ritorno della Platano in trasmissione e la risposta ha chiarito ulteriormente quanto per lui la storia con Ida sia finita e archiviata. Riccardo, infatti, ha dichiarato che sarebbe ben felice di rivedere la sua ex fidanzata nello studio del dating show di Maria De Filippi.

U&D, le dichiarazioni di Riccardo Guarnieri

Chi spera, però, che queste affermazioni provengano da un ripensamento di Guarnieri, resterà deluso, infatti ha precisato: “Se Ida dovesse tornare? Ma magari! Non vedo l’ora di affrontarla, e non mi spaventa o mette ansia il fatto che ci sia la possibilità di un confronto. Ora la nostra storia la ripercorro con lucidità e ho un quadro molto chiaro della situazione” questo il vero motivo di rivederla in studio, niente ripensamenti o ritorni di fiamma, solo la necessità di fare chiarezza una volta per tutte, sempre che ce ne sia ancora bisogno.

Non proverebbe alcun fastidio, inoltre, nel vedere Ida intraprendere nuove conoscenze perché, come lui stesso afferma, ha la coscienza pulita e sa di aver provato in tutti i modi a salvare il loro rapporto: “Solo lei non l’ha capito ed è questa l’unica cosa che mi dà fastidio”. Al momento la Platano non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito, anche se pare molto improbabile che raccolga l’invito di Riccardo e si presenti in trasmissione.

Nel frattempo, Guarnieri sta continuando il suo percorso con Roberta Di Padua. Le cose tra i due non stanno andando molto bene, Roberta appare molto interessata ad iniziare una storia seria con Riccardo, mentre quest’ultimo non sembra provare lo stesso trasporto.