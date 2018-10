"Uomini e Donne", riassunto puntata del 19 ottobre. In onda il trono classico

Nella puntata andata in onda su Canale 5 si è parlato di tutti i tronisti. La puntata ha avuto inizio con il trono di Teresa che ha dovuto eliminare il corteggiatore Federico a causa di una segnalazione. Teresa ha inoltre deciso di eliminare altri otto corteggiatori e questo ha scatenato la rabbia di Mara. Quest’ultima l’ha accusata di essere incoerente e l’ha invitata a pensare al suo trono senza dare conto agli altri.

In seguito ad un piccolo diverbio, Maria ha mandato in onda un video che riguarda Teresa. La ragazza è andata da Federico per cercare di capire se la segnalazione arrivata in studio sia veritiera. Federico è in lacrime e cerca in tutti i modi di farsi perdonare per l’errore, sottolineando di averla solo incontrata senza aver fatto nulla di male.

Teresa e Federico chiamano la ragazza in questione e arriva la conferma della notte trascorsa insieme. Federico fa il ingresso in studio e Teresa lo elimina direttamente. Teresa è uscita anche con Antonio, ma l’esterna non è andata come sperava. La tronista lo vede freddo e arriva ad affermare di annoiarsi. Durante l’esterna si nota un certo disinteresse da parte di Teresa, stanca di aspettare reazioni da parte sua. La tronista ha affermato di volere qualcosa di più.

Arriva il momento del trono di Lorenzo. Il giovane è uscito con Carolina ma non è scattato nulla e l’ha eliminata. Maria chiede a Lorenzo da chi è rimasto colpito in seguito agli incontri su Witty ed il tronista afferma di essere interessato alla conoscenza di Giulia. Nell’esterna si è notato il forte interesse di Lorenzo ed in studio Luigi ci tiene a sottolineare che anche lui è interessato a conoscerla. Luigi ha chiesto a Giulia di ballare e la corteggiatrice ha accettato, con la delusione visibile dell’altro tronistra. Greta chiede a Lorenzo il motivo per cui la tiene ancora nonostante non la porti in esterna. Lorenzo spiega ed è lei stessa ad eliminarsi.

Luigi è uscito in esterna con Antonella e Martina. Il tronista ha apprezzato Antonella ed il suo interesse è stato evidente. La corteggiatrice entra in studio e Lorenzo si vendica del ballo precedente con Giulia, alzandosi e baciando la corteggiatrice del rivale.

Per seguire le prossime puntate del programma sintonizzate il televisore su Canale 5 dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.45.