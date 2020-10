Uomini e Donne, registrazioni 3 ottobre: piovono baci, ma quello di Gemma Galgani è troppo hard

Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre, sono state registrate le nuove puntate di “Uomini e Donne“. Grazie a “Il Vicolo delle News” possiamo anticiparvi che, come al solito, si inizierà con l’ormai onnipresente sfogo di Gemma Galgani. La dama torinese, infatti, è rimasta molto delusa dal fatto che Biagio abbia regalato l’orchidea anche alle altre dame.

Nonostante questo, la sua entrata in studio è baldanzosa. La Galgani racconta di essersi scambiata un bacio con Biagio la sera prima e lo definisce “po*no“, precisando che avrebbe preferito qualcosa di più romantico. Subito fa il suo intervento Maria che smorza gli entusiasmi rivelando che il cavaliere sarebbe dovuto uscire con lei, ma l’incontro non c’è stato solo perché lei era impegnata con un compleanno.

Uomini e Donne, Biagio al centro di una polemica

Inoltre non le è piaciuto per nulla il comportamento di Biagio che ha raccontato le confidenze che si erano scambiati in un momento di complicità – arrivando anche a piangere insieme – alla dama Aurora. Biagio infine balla con Sabina e sceglie di uscire con lei la sera stessa, lasciando tutte senza parole.

Arriva il momento di Michele che avrebbe dovuto uscire con Carlotta Vivarelli, ma un’ora prima ha annullato il loro incontro e ha preferito uscire con Roberta Di Padua. I due sono andati nel solito ristorante prenotato per l’uscita con la vocalist ed è scattato anche un bacio, quindi Michele prende la decisione di corteggiare solo la Di Padua.

Nicola Vivarelli, nelle registrazioni di venerdì 2 ottobre, aveva raccontato del bacio scambiato con Angelica. Ora, entra a gamba tesa Armando Incarnato che rivela di essere interessato alla ragazza, ma la sua giovane età – 22 anni – lo frena, precisando comunque che la trova bellissima. La registrazione si conclude con una sfilata vinta dal tronista Gianluca De Matteis, vestito da motociclista con tanto di casco e giubbotto di pelle. Molto coinvolgente quella di Michele che nel ruolo di padre e finisce con uno spogliarello.