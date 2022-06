Ascolta questo articolo

Gemma Galgani è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne ed è sempre al centro delle attenzioni. Stavolta, però, non è lei il fulcro delle voci che girano sul web, bensì sua nipote la quale ha attirato l’attenzione di molti utenti tanto da fare un appello a Maria De Filippi. Scopriamo cosa sta accadendo.

Gemma Galgani è una delle protagoniste del famoso programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”. Corteggiatrice di molti cavalieri, la dama è spesso protagonista di accese discussioni con Tina Cipollari. Nonostante alcune disavventure, Gemma non ha mai pensato di abbandonare il programma e continua a vivere a pieno i suoi corteggiatori. Gemma Galgani ha una nipote davvero molto bella, Carola.

I fan della dama di Uomini Donne sono rimasti estasiati dalla bellezza e dall’eleganza di Carola, che è anche molto affezionata alla zia. Lo scatto che circola sul web ritrae le due molto vicine e affiatate, ed è evidente l’affetto che lega Gemma a Carola. Gemma Galgani ha pubblicato una foto insieme a sua nipote Carola sul suo profilo Instagram, nel giorno della laurea di quest’ultima. I due sembrano molto felici e orgogliosi, e i followers di Gemma hanno subito notato la bellezza di Carola, tanto da chiedere alla conduttrice Maria De Filippi di farla partecipare a Uomini e Donne.

Gemma Galgani potrebbe avere una degna erede al trono di Uomini e Donne. La nipote di Gemma, Carola, è stata recentemente elogiata sui social per la sua bellezza. Gli utenti hanno condiviso la foto di Carola sul trono di Uomini e Donne, facendo un esplicito complimento alla ragazza. “Ma quanto è bella la nipote di Gemma?”, hanno scritto gli utenti. A quanto pare, quindi, la dama potrebbe avere una degna erede al trono cosicché, anche se un giorno non facesse più parte di Uomini e Donne, si sentirà sempre parlare di lei e sicuramente in meglio!

Maria De Filippi normalmente non è una donna che nasconde i suoi sentimenti, quindi potremmo sperare che risponda alle esortazioni inviatele dal web. Sarà perché Maria ha sempre uno sguardo particolare verso i giovani e di certo non lascerebbe scappare una ragazza così. Non ci resta che attendere la risposta di Maria De Filippi!