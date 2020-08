Uomini e Donne: presentati i nuovi tronisti ma sarà il pubblico a scegliere

C’è grande attesa per la nuova edizione del talk show più amato del pomeriggio di Canale 5. Stiamo parlando di “Uomini e Donne” il seguitissimo programma di Maria De Filippi che da anni tiene milioni di telespettatori incollati davanti al piccolo schermo. Sul profilo Instagram ufficiale del popolare talk show è stato appena pubblicato un video nel quale sono stati mostrati i tre possibili tronisti della prossima edizione del programma che partirà, come di consueto, a Settembre.

Il 29 Luglio sono state effettuate le registrazioni delle presentazione dei tre ragazzi che potrebbero essere i prossimi tronisti. I loro nomi sono Davide, Gianluca e Davide Blanda, tre ragazzi molto diversi ma accomunati dalla voglia di mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva. Ma a quanto pare quest’anno ci sarà una grossa novità: sarà il pubblico a decidere i prossimi tronisti!

Stando a quanto riportato sul noto sito “WittyTV”, i troni disponibili saranno soltanto due e saranno proprio i telespettatori a casa a decidere chi saranno i due fortunati che si aggiudicheranno la possibilità di entrare a far parte del programma.

“Chi tra Davide, Gianluca e Blanda vorreste vedere sul trono? I tre ragazzi candidati al trono dalla redazione, ma se i troni sono due, voi chi vorreste lì seduti?”– sono le parole riportate sul sito.

All’interno del sito è presente infatti un’apposita sezione dove ogni telespettatore ha la possibilità di scegliere i due ragazzi che siederanno al trono nella nuova edizione di “Uomini e Donne.” Per facilitare il compito ai telespettatori, la redazione ha esortato il pubblico a visionare i video di presentazione dei tre ragazzi.

Davide Donadei è stato il primo a presentarsi. Si tratta di un ragazzo di 25 anni che viene da Parabita, un paesino vicino Gallipoli. Il suo passato è stato difficile a causa dei problemi con la giustizia del padre, che hanno cambiato anche la sua vita. Ha voglia di mettersi in gioco per scrollarsi di dosso tutti i pregiudizi della gente.

Gianluca invece ha 30 anni ed è un giovane fisioterapista intraprendente e pieno di passioni. Ama andare in moto, praticare surf, giocare a calcio ed andare in palestra. Insomma un ragazzo molto movimentato che ha voglia di innamorarsi e di fare una nuova esperienza.

L’ultimo dei tre ragazzi si chiama invece Davide Blanda, ha 27 anni e lavora come operaio in un’azienda alimentare. Ha raccontato di essersi innamorato in passato di una ragazza più grande di lui ma che ha avuto un’esperienza che lo ha segnato profondamente.

Non resta che attendere di scoprire quali dei tre ragazzi avranno l’occasione di diventare i nuovi tronisti di Uomini e Donne.