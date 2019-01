Uomini e Donne: per i bookmakers la scelta Teresa Langella ricadrà su Andrea Del Corso

Non manca molto per vedere in prima serata la scelta di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, tre dei cinque tronisti di questa edizione del dating show di “Uomini e Donne“. Per lo spagnolo Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli invece la strada è ancora lunga, poiché sono arrivati dopo rispetto agli altri.

Per il momento non si capisce ancora benissimo chi delle corteggiatrici possano scegliere Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, poiché i due devono ancora sciogliere delle riserve. Discorso diverso per Teresa Langella, e secondo il sito di scommesse “Eurobet” la ragazza ha già le idee chiare.

Le quote per la scelta di Teresa

Il sito inglese di scommesse “Eurobet“, nella sezione “TV & Reality” quota anche la scelta di Teresa Langella. L’agenzia di bookmakers britannica è convinta che la tronista, alla fine della trasmissione, scelga Andrea Del Corso. Il ragazzo, ex tentatore della bella Martina Sebastiani a “Temptation Island Vip“, viene quotato solamente a 1.40. In effetti, fino a questo momento, sembra che la napoletana sia molto legata a lui.

Al secondo posto viene quotato Antonio Moriconi a 2.20. Il ragazzo, che è entrato nel mondo televisivo solo da quest’anno grazie proprio a “Uomini e Donne“, sembra essere molto interessato a Teresa Langella. Oltre al fatto che sia un maestro di sci presso la scuola dei suoi genitori a Cortina D’Ampezzo, di lui non si conosce molto.

Terzo classificato nelle quote possiamo vedere il nome di Luca Daffrè (41.00), Pierpaolo Petrelli (67.00) e infine, fanalino di coda, Federico Rubini (151.00). Non manca la possibilità di scegliere “Altro”, che viene quotato a 4.00, e il fatto che vada via dalla trasmissione senza nessun cavaliere (11.00).