Uomini e Donne, Pamela Barretta: la decisione sul ritorno in studio e la frecciata a Gemma Galgani

Pamela Barretta ed Enzo Capo hanno chiuso la scorsa edizione di “Uomini e Donne” dicendosi addio. Così come era iniziata, la loro storia è finita davanti alle telecamere, infatti al contrario di ciò che sembrava i due non sono riusciti a superare le incomprensioni e le difficoltà che la lontananza aveva provocato.

Capo sembra aver ha iniziato un’altra relazione con Lucrezia Vaccaro, mentre il nome di Pamela è stato accostato ad un ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi, Giovanni Villa, ma la dama del trono over ha smentito ogni coinvolgimento sentimentale e ha precisato che tra loro al momento c’è solo una bella amicizia.

Uomini e Donne, Pamela Barretta sul ritorno in studio e il commento su Gemma Galgani

Ora la Barretta, sul settimanale di gossip “Mio“, ha voluto raccontarsi e rivelare le sue reali intenzioni circa un eventuale ritorno su Canale 5. Probabilmente Pamela non ha ancora il cuore e la testa completamente liberi, infatti la dama ha affermato che, almeno per il momento, non ha nessuna intenzione di sedersi di nuovo tra il parterre femminile.

Tutti i fan che speravano di rivederla cercare di nuovo l’amore resteranno delusi, la Barretta ha deciso di rimanere ancora un po’ in disparte. Nonostante ciò, non si arrende e spera di trovare al più presto una persona che le faccia vivere la favola sempre desiderata e che con lui possa coronare il sogno di avere un altro figlio.

Infine, commenta la situazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, avendola potuta osservare da vicino per un po’ di tempo sul finire della scorsa edizione del programma. La dama, commentando il gossip che dà per finita la storia tra Gemma e Nicola, non si ritiene per nulla sorpresa visto e considerato che non ha mai creduto in questa relazione per via dell’enorme differenza di età tra i due.