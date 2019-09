Uomini e Donne over, volano stracci tra Cristina e David: Maria De Filippi prende una decisione senza precedenti

La puntata di “Uomini e Donne” che chiude la settimana del trono over è andata in onda mercoledì 18 settembre. In studio sono stati invitati anche David Scarantino e Cristina Incorvaia, dopo la loro esperienza a Temptation Island nell’edizione condotta da Filippo Bisciglia.

I telespettatori erano già stati messi al corrente che la loro storia era finita dopo l’uscita dal programma, grazie all’ultima puntata speciale del reality dove veniva rivelato il destino delle varie coppie. Ma nessuno avrebbe mai immaginato cosa sarebbe successo di lì a poco tra i due.

Il primo ad entrare è stato David, ma il vero show è iniziato quando anche Cristina ha fatto il suo ingresso. Visibilmente alterata ha accusato l’uomo di aver detto solo bugie e che molte cose sue – a cui tiene molto – sono ancora a casa di David perché lui non le ha permesso di andarle a prendere, come fosse una sorta di vendetta. Al che il genovese inveisce dicendole: “I tuoi avanzi non mi interessano” e da lì un’escalation di insulti e rinfacciamenti.

Uomini e Donne over, la decisione di Maria De Filippi

Maria De Filippi, ad un certo punto, ha preso la parola e ha fatto notare a David che stava insultando pesantemente Cristina, in pratica la stava accusando di aver voluto partecipare a Temptation Island solo per visibilità e interesse, lui non smentisce ma conferma le sue parole.

La situazione sta degenerando, e la De Filippi consiglia alla coppia di continuare fuori la conversazione. Entrambi però non sembrano cogliere il sottile invito di Maria e continuano a inveire l’una contro l’altro. Non sapendo più quali termini usare per far capire meglio ai due che era arrivato il momento di finirla lì, la conduttrice chiede aiuto a Gianni Sperti.

Il fido opinionista si alza immediatamente in piedi e raggiunge il centro studio per accompagnare fuori la coppia e scherzosamente puntualizza: “Mi conviene iniziare da lei“, facendo riferimento al fisico tutto muscoli di David. Alla fine, con un po’ di fatica, riesce a prendere sottobraccio la coppia e accompagnarli fuori dalla studio. Una situazione, a tratti imbarazzante, che non si era mai creata prima.