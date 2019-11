Uomini e donne over, Valentina chiude con Simone: "Non mi devi prendere per il c**o"

La frequentazione tra la dama del Trono over Valentina Autiero e il cavaliere Simone sembra giunta alla fine, infatti da dama lamenta delle attenzioni del cavaliere per le altre dama – Valentina F e Simonetta – che però si discolpano, sottolineando il fatto che nessuno ha costretto Simone a fare alcunché.

Nel corso dell’ultima puntata di “Uomini e Donne” – in onda martedì 5 novembre – Valentina ha lamentato la mancanza di reale interesse di Simone nei suoi confronti; insomma sembra che il cavaliere voglia stare con un piede in due scarpe, senza scontentare nessuno. ma non è certo questo ciò a cui mira la dama.

Valentina chiude con Simone

Valentina non accetta che Simone abbia le stesse attenzioni anche per le altre, poi sbotta: “Ti sto dicendo che mi dà fastidio è il fatto che tu ti giustifichi per paura di far soffrire l’altra“, anche se la dama gli ha concesso il beneficio del dubbio. La discussione tra i due sembra destinata a non finire qui, infatti Maria, che ha mal digerito il comportamento di Simone, ha fatto vedere un filmato inedito riguardante Simone.

Nel video mandato in onda Simone dice chiaramente all’altra Valentina che con la Autiero non avrebbe voluto neanche ballare. Valentina va quindi su tutte le furie tuonando: “Non mi devi prendere per il c…o” – quindi ha chiosato – “Mi hai fatto fare pure una figura di m…a!“. Il filmato non ha fatto altro che confermare i dubbi di Valentina su Simone.

Simone ha cercato di giustifare il suo comportamento dicendo che non voleva scontentare nessuna delle due; parole che hanno suscitato l’immediata reazione di Maria – che ha detto iironicamente che le dame avrebbero quindi dovuto scusarsi con il cavaliere – ma soprattutto di Tina Cipollari che è andata dritta al punto: “Falla finita perché fai più bella figura. Maria, ma dicono le cose e non si prendono la responsabilità!“.