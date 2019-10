Uomini e Donne over, tra Enzo e Pamela guai in vista: tutta colpa del Grande Fratello Vip

Mercoledì 2 ottobre è andata in onda un nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne” ed è arrivato il momento anche di Pamela Barretta e del suo nuovo corteggiatore, Enzo Capo. I due sembravano essere partiti in quinta la scorsa settimana, ma ora le cose sono cambiate.

Pamela rivela, infatti, che il cavaliere ha necessità di tornare a Budapest dove attualmente risiede, per sistemare qualche questione in sospeso. La donna non sembra essere convinta delle sue parole e non si spiega quali “questioni” abbiano bisogno di un mese e mezzo per essere risolte, come ha dichiarato Enzo a Pamela.

Quando entra il cavaliere conferma la versione della Barretta e lascia di stucco sia gli opinionisti che la conduttrice. Gianni fa notare che chi partecipa al programma dovrebbe essere libero sentimentalmente e quindi non riesce a capire cosa debba sistemare né con chi. Anche Maria De Filippi è della solita opinione, anzi precisa che se si tratta di avventure, potrebbe essere superfluo precisare che sono storie chiuse.

Uomini e Donne, è già crisi tra Enzo e Pamela

Ma Enzo non demorde e continua a ribadire che ha bisogno di quel tempo di pausa per rimettere a posto un po’ la sua vita. Poi sposta l’attenzione su un altro particolare della loro conoscenza: rivela di aver letto su internet alcuni articoli riguardanti un’eventuale partecipazione di Pamela al “Grande Fratello Vip“, cosa che lo ha fatto pensare parecchio. Enzo teme che la Barretta abbia altre intenzioni, rispetto a trovare l’anima gemella, in buona sostanza che sia più interessata a sfondare nel mondo dello spettacolo e che in qualche modo stia usando anche lui per farlo.

La De Filippi lo esorta a non dare retta a ciò che viene scritto sul web, alcune volte risultano essere solo bufale, come in questo caso visto che Pamela precisa di non essere mai stata contattata per partecipare al reality show.