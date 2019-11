Uomini e Donne over, tornano Luisa e Salvio. La dolce lettera d’amore: "Mi hai salvato da un abisso"

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda mercoledì 6 novembre su Canale 5, abbiamo visto entrare in studio la coppia formata da Luisa Monti e Salvio Calabretta. La loro conoscenza era iniziata nel maggio scorso e tutt’oggi le cose fra loro vanno più che bene.

Visibilmente emozionati hanno raccontato, guardandosi sempre negli occhi, di un momento difficile iniziale. Salvio all’epoca stava uscendo da una situazione particolarmente difficile e Luisa, stando alle parole dell’uomo, ha saputo portarlo via da quel momento buio e ridargli fiducia nell’amore.

Anche lei è riuscita, grazie al suo cavaliere, a sciogliere il suo cuore di ghiaccio, come lei stessa lo ha definito, e farsi trasportare in questa meravigliosa avventura. La coppia convive da un mese e si dichiarano più innamorati che mai, emozionando il pubblico in studio e a casa, compresa Barbara De Santi che si è congratulata con la sua ex collega di parterre commuovendosi fino alle lacrime.

Luisa inizia a parlare e racconta di quanto sia stato difficile abbattere il muro di diffidenza che c’era tra loro. Ha paragonato Salvio a una stella cadente che le è passata davanti e che non si è fatta sfuggire, quella stella per lei è diventata un faro che la guida ogni giorno grazie alla sua presenza, sia fisica che mentale.

Uomini e Donne, la lettera d’amore di Salvio per Luisa

Salvio, poi, ha letto una lettera piena d’amore per la sua Luisa: “Se tu sei con me rido, gioco, piango (…) questo cos’è? E’ amore! E’ amore sapere che ci sei ed è te che voglio, niente di più. (…) Ero impantanato e sempre più inabissato e nel più profondo dei mari e solo tu con la tua perseveranza hai saputo fare di me un uomo diverso. (…) Non ci saranno più distanze, incomprensioni, autostrade da percorrere, perché adesso viviamo insieme“, infine i ringraziamenti: “Questo programma ci ha dimostrato che una storia può nascere e crescere e diventare realtà, grazie Maria!“.

Dopo la lettera, Salvio si alza e porge un pacchettino a Luisa: un anello che lei indossa immediatamente e si scambiano un passionale bacio. Insomma, sembra proprio che i presupposti ci siano tutti per continuare la loro favola d’amore e, magari, tornare in studio per annunciare qualche altra bella notizia.