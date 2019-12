"Uomini e Donne" over, Tina e la bilancia: "Oggi non sono andata in bagno quindi non mi peso"

Tina Cipollari è uno dei volti di punta di “Uomini e Donne“. L’opinionista, ultimamente apparsa visibilmente in carne, ha deciso di intraprendere una dieta che l’avrebbe portata a perdere 20 kg entro Natale (frase pronunciata ironicamente dalla Cipollari). Ogni settimana durante la messa in onda del trono over, Tina si pesa e ultimamente qualche risultato lo ha raggiunto, perdendo qualche chilo.

Con l’aiuto di una osteopata, la vamp ha iniziato da qualche mese a seguire un regime alimentare corretto. Il momento della pesa precede l’ingresso in studio della sua più acerrima nemica, Gemma Galgani e ciò aiuta Tina a prepararsi allo scontro di cui si renderà protagonista proprio con la Galgani, rigenerandosi dopo aver verificato la perdita di peso.

Durante la messa in onda della puntata del 9 dicembre, Maria De Filippi ha chiesto a Tina di pesarsi, ma l’opinionista non è sembrata molto convinta della cosa e con la sua solita ironia ha asserito: “Oggi non sono andata in bagno e ho paura di questa cosa quindi non mi peso!“. Il pubblico è esploso in una fragorosa risata, primi tra tutti Maria De Filippi e Gianni Sperti, il quale divertito ha chiosato: “Dai calcoleremo un chilo in più!“.

Maria però ha fatto entrare lo stesso la bilancia e la vamp alla fine ha ceduto, si è alzata di scatto e si è pesata. Prima che salisse Maria ha ricordato quanto pesasse la Cipollari l’ultima volta, ovvero 73 kg. La sua sosta sulla bilancia è durata pochissimi istanti, ovvero il tempo di visionare quanto questa settimana non sia dimagrita nemmeno un grammo.

Difatti la De Filippi, rivolta a Gianni, ha pronunciato: “Hai visto come va veloce sulla bilancia?“. Il momento è stato di grande divertimento e tutto il pubblico in studio è apparso visibilmente compiaciuto dalla cosa, la stessa Tina ha riso molto sulla faccenda, salvo poi tornare seria e nervosa quando è stato toccato il tasto Gemma.